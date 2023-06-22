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自由廣場》從黃子佼 看性騷風波

2023/06/22 05:30

◎ 徐正雄

最近疫情又開始肆虐，然而，比疫情蔓延得更厲害的卻是性騷爆料，傳染力十足，還不斷變種，想必已讓鹹豬手的主人坐立難安！

之前，被性騷醜聞沾上的人如同皮蛇纏身，那些本來不知要居家隔離多久的人，如今大概很感謝藝人黃子佼核彈式的爆料，替他們迅速清理戰場，替他們下了十八層地獄。因為如今所有媒體的重要版面，幾乎都被他所佔據。

黃過往成長的黑歷史，比政治候選人更徹底的被羅列出來，彷彿是個十惡不赦之徒。犯下的錯誤，固然令人髮指，但國家有律法，而黃也勇敢承認並道歉，而他也付出了慘痛代價，演藝生涯可能就此斷送，然而，聽說還有人想繼續舉發他。我認為：每個人都會犯錯，重點是犯錯後能不能勇敢承認？並改過向善。演藝圈很多人吸毒，因觀眾選擇原諒，讓他們有機會回到鏡頭前重新做人。

如果觀眾繼續落井下石，相信那些落入谷底的演藝人員，可能會從此一蹶不振，人生崩毀。況且這些年，黃子佼努力提升自己、幫助他人、提攜後進，但筆者認為黃子佼犯下最嚴重的錯誤，是拖別人下水，這是非常幼稚的做法，犯了錯就專注在自己的錯誤上，而非拿別人的錯誤來抵擋輿論。

經過這陣子的#MeToo運動洗禮，相信很多領域會變得比較乾淨，每個人也會更重視身體的自主權。我們也從黃子佼的身上上了一課，就是要小心處理難關，事情來了就「面對它」、「接受它」、「處理它」、「放下它」，不要讓問題惡化。

懺悔與改過，永遠是問題最好的解方，不要縮小或蓋住問題，也不要給問題「特寫」，時時保持正念、勇敢面對世界，只要持續向上，相信一定可以通過荊棘，看見陽光。

（作者務農）

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