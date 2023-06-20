社論》習近平對台灣不變的併吞野心

台灣政治進入大選熱季，面對與日俱增的中國軍事脅迫及認知作戰，如何以堅定有力的對策因應，是有志當總統及立委者，須說清楚講明白的嚴肅課題，國際社會對此也高度關注。連日來，幾位美國學者就此提出看法，有助台灣公眾看清大局與挑戰，分辨政治語言的虛實，在選戰中保持耳聰目明。

哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）來訪，這位知名中國研究學者明白指出，明年無論誰當選總統，中國領導人習近平照樣進逼台灣；單是接受「九二共識」，不足以穩定局勢，台灣任何政治人物都無法獲得北京信任，「我都不認為習願意進行對話」。美國智庫「保衛民主基金會」研究員帕斯卡爾（Cleo Paskal）直言，儘管有人認為與北京對話就能避戰，但決定權可能不在台灣，中國恐將一意孤行，不論哪個政黨獲勝，中國仍將持續施壓，威脅不會因此消失；只有讓中國體認發動戰爭的巨額代價，才可能避戰。

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另外，兩位美國專家連續在本報「星期專論」警告，台海危機不容輕忽，近期可能發生大事。「2049計畫室」資深主任易思安（Ian Easton）指出，習近平已把併吞台灣列為頭等要務，且試圖削弱台灣的戰鬥意志，時鐘正滴答作響，須儘早準備以期嚇阻。「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）呼籲台灣人要有所準備，主張美國立即空運台灣兩百枚短程彈道飛彈，美、菲、日聯手打造快速增援部隊，並部署適量戰術核武，嚇阻共軍蠢動，向中國證明，它的全球稱霸之戰不會從台灣開始。

這些美國友人直指中國謀取台灣的盤算，其觀察與建議剴切務實。這不是遠來和尚會念經，而是旁觀者清，看透中國脅迫台灣的本質，指出我國應有的因應之計，與腦筋正常台灣人的感受和從常識常理所做的判斷，大致相符。

台灣如今面臨中國威脅，眾所周知，主要是野心勃勃的習近平以吃掉台灣為要務，且付諸行動步步進逼，除非受到有效嚇阻，可能動武，這是台海和平最大也是唯一威脅，國際社會關切。尤其民進黨完全執政以來，儘管蔡英文總統並無改變雙邊現狀的舉措，中國仍以「反獨」為名，拒絕官方接觸，動輒設置農漁貿易障礙，且自武漢肺炎至今，未把台灣列為其人民可前往的國家地區之列。另一方面，中國經由統戰「軟的更軟」，有如週末在廈門舉行的「海峽論壇」，習近平致賀信宣稱「尊重關愛造福台灣同胞」，兩手策略伎倆昭然若揭；而《經濟學人》指北京企圖利用媽祖促統，如出一轍。

台海情勢緊繃，台灣內部各種花言巧語卻紛紛出籠，選舉季節尤多。

自我解除精神武裝是其一。台海基本情勢中，中國是唯一可能發動戰爭的侵略者，要反戰、避戰、致和平，都應去對侵略者表達；把矛頭指向台灣，是故意搞錯對象。在台灣高調反戰，卻對中國不敢稍置一詞，不但偽善十足，也為強梁張目。尤有甚者，有人喊出「委屈的和平，也是和平」，也是頭殼壞去的歪論；「委屈的和平」，就不會是和平。

為中國敲鑼打鼓是其二。習近平一人主導的中國，稱霸野心張狂，台灣政媒內應者配合出動，吹噓解放軍武力，誇大「強國」經濟科技，為它不堪的國際形象塗脂抹粉，鼓吹統戰式交流，甚至為中國獻策對付台灣。飼老鼠咬布袋，是對這種人一針見血的評語；近日又現退將甘為中國宣傳樣板，都此之屬。

中立的幻想是其三。這有「疑美論」、「不當棋子」、「新加坡模式」等變體，常喊「不挑釁」、「等距外交」、「交流取代交惡」等口號，無視我國面臨的基本形勢。外交部長吳釗燮說得好：台灣正遭中國威脅、受美國支持，「任何理性的人怎麼可能說我們該保持中立、在兩者間等距，我認為這種態度是在邀請中國侵犯台灣」。

還有一種是怪罪台灣、指責自己的政府。「台灣目前最大的危機是政府不願意和對岸溝通、改善兩岸關係」，這話出自正在競逐總統大位的侯友宜，全然顛倒是非。現實是，拒絕雙邊官方接觸的是中國，不是台灣，以為喊出「反對台獨」、「一中憲法」就能與中國對話而避戰，「年輕人遠離戰場」，只是建立在幻想之上的一廂情願；馬英九擔任總統最傾中，甚至有「馬習會」，但中國併吞野心不變，國民黨仍不死心，還要以此騙台灣人兩次？

面對習近平步步進逼，台灣不僅要朝野團結對外，更須落實「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，麻木或幻想必將招禍。

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