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自由廣場》閱聽人不看新聞的規避潮又來了？

2023/06/20 05:30

◎ 張約翰

總統大選、幼兒園餵藥和性騷擾三大議題，最近半個多月持續成為社群平台討論焦點，而且三者之間常被互相關聯。之前筆者曾提醒，不要輕易被帶歪風向，這次則要提醒，新聞規避潮又將來臨。

關於新聞規避（news avoidance，譯法尚無定論），筆者曾在新冠疫情高峰時提過，由於資訊量過大、內容足以引起恐慌、缺乏出路指引，最後會導致閱聽人直接放棄並避開相關資訊。

由於「新聞規避」是廿一世紀的新聞學新課題，在新冠疫情期間曾受重視。雖然名為新聞規避，但如果要進一步釐清，那麼當中的「新聞」所指的，已不再只是傳統概念中經過新聞專業工作者蒐集整理的文本，而是包括社群平台的貼文與討論。最近前述三大議題的訊息量不斷增加，但新聞媒體不見得處於傳播鏈的起點，常常是社群平台熱議後，才有新聞媒體加入整理擴散，這時新聞媒體在傳播鏈的角色反而接近末端，影響力反而不如原始貼文及其討論被社群用戶分享擴散的結果。

這些也可能被視為新聞文本，同屬新聞規避的對象。社群平台上的討論，無論是出於刻意操作還是人性使然，常常是情緒宣洩重於事實釐清與建立共識，也因此「惡意的重量」常讓想透過社群平台吸收資訊者無法承受。於是隨著議題愈來愈熱，規避相關資訊的用戶也將愈來愈多。

對這些感到無法再承受更多惡意的社群用戶，筆者有如下建議：首先，暫時更換社群平台。有些平台沒有貼文字數限制，雖然有利於完整表達想法，但也同樣有利於完整釋放惡意。如果仍然有社交需要，可以更換到較適合自己資訊使用與情緒保護的平台。當然，完全離開社群平台一段時間也可以。

其次，也是筆者再三提過的，如果無法離開社群平台，又扛不起大量的惡意，那就不要去相關議題討論串留言，甚至不要去看留言。通常留言者的責任意識遠低於原始貼文者，惡意很難避開，不要碰最好。

最後，需要的資訊，直接從可以信賴的新聞媒體取得。至於如何算是可以信賴，簡單判斷指標包括標題是否釣魚、寫作是否理性、有沒有提供消息來源、有沒有第一手採訪。如果覺得社群平台太多的資訊讓你爆炸，不如暫時讓新聞媒體幫你過濾一下。

（作者是世新大學傳播博士）

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