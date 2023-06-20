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自由廣場》中國內外交迫 向美放軟姿態

2023/06/20 05:30

◎ 林逸民

美國國務卿布林肯訪中之行全球關注，十八日會晤中國外長秦剛，十九日會見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅。王毅、秦剛都是中國戰狼外交代表人物，一手主導與美國關係急遽惡化，以至於全球認為印太衝突風險急遽增高，如今兩人卻是迎接布林肯，稱要改善美中關係。

布林肯與秦剛會談長達五小時半，比預定還延長一小時，足見中國對此次訪談極為重視，真心希望改善與美國關係，否則依戰狼慣例，恐怕不是草草結束，就是故意放鴿子讓布林肯吃閉門羹，以向中國人展現「不懼美帝淫威」。未發生上述情況，表示中國的國際戰略正在經歷調整。

中國方面聲稱雙方達成幾個共識，首先是秦剛將訪美，這點美方也確認；其次是繼續推進美中關係，解決具體問題；鼓勵擴大美中人文、教育交流，討論增加美中客運航班，推動更多學生、學者、工商人士彼此互訪。雙方實際討論實務面問題，非各自表述但毫無交集，證明中國正努力挽回與美國的關係。

雙方亦有無共識的部分，秦剛聲稱「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大問題，也是最突出的風險」，要求美國「不支持『台獨』」，布林肯對此不置可否，亦即委婉地否決中國的要求，保持拜登總統先前的明確宣示立場：若中國侵略台灣，美國必將「迎擊」。

美國如今以戰略清晰立場，有效遏阻中國盲動，中國對台灣提出無理取鬧要求，美方置之不理，中國仍繼續與美方達成交流共識，亦即立場軟化，其根本原因在於中國國力衰竭，實在無力支應戰爭負擔，持續叫囂實際上卻想談和，印證「會叫的狗不咬人」。

中國因為戰狼外交全面惹火印太國家，如今自美加日韓台菲越到印度、到紐澳，以至於地球另一邊的英國，全都致力於對抗中國威脅；而中國一帶一路專找財政危機國家，如今都成為呆帳；疫後各國經濟復甦都面臨大缺工，中國卻是大批工人失業，工業產出疲軟，房地產急凍更釀成地方財政崩盤，極端氣候下更遭遇水源短缺、電力吃緊，以及糧產不足；人口負成長，輸給印度，更奪走了外資對中國的投資興趣。

中國目前可說內外交迫，全面告急，此時顧不得打腫臉充胖子，必須早點跟美國輸誠，降低戰爭風險，以利穩定經濟，緩和內部壓力。這也顯示美國戰略正確，清楚的警告中國絕不可犯台，戰略清晰，達成有效遏阻，是保障台灣、印太與世界和平的正確策略。

台灣也應配合美國等盟邦，自立自強、堅拒中國，讓走投無路的中國戰狼只能摸摸鼻子，改走正常交流。如此才是台灣尋求獨立自主、捍衛民主自由價值的最好辦法。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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