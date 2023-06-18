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自由廣場》談捐款捐物收據怎麼開

2023/06/18 05:30

◎ 張子陽

台灣很多民眾及企業常捐錢或捐物資，支持民間團體推動社福、環保、教育、宗教、社區發展，民間團體原則需開收據給捐贈的民眾，民眾報稅時可享有捐款扣除額優惠。

至於捐款捐物收據怎麼開，是個好問題，我曾在多間民間社福團體工作，也觀察其他團體作法，就來分享其中經驗。

小型團體常受限人力、資金、設備，大多用電腦登打捐款及捐物紀錄，但通常會手寫紙本收據、郵寄收據的信封收件人資料，雖很簡便，但同時開很多張收據會寫到手痠，字跡不一定清楚工整。

較大型的團體常安排專人，用電腦登打捐款及捐物紀錄，再印收據、郵寄收據的信封收件人資料，確保字跡清楚工整，並在收據及信封附郵政劃撥單、信用卡定期定額捐款單、捐款網址或條碼，吸引民眾再次捐錢，建立穩定的現金流。

只是開立並郵寄捐款及捐物收據，需投入的行政成本，可能會排擠提供服務的資金、時間、心力，因此您可這樣做，讓民間團體簡化行政作業：

一、一次開立特定期間的收據：請民間團體統計每月、每季、每年捐款總金額及捐物情形，印在同一張收據，省下印製跟郵寄成本。

二、領電子收據：包括直接製作電子檔不列印，省下紙張跟墨水，或列印收據蓋章後傳掃描檔，可省下郵資。

三、請民間團體上網申報捐款扣除額：官方稅務單位為方便統計試算稅額，開放民間團體申請在每年二月，上網申報前一年度的個人捐款民眾姓名、身分證號、捐款總金額，這樣民眾報稅時，就不用附紙本收據佐證。

（作者為社工師，新北市民）

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