自由廣場》看懂美軍印太軍演 爭取加入

◎ 張延廷

美國在菲律賓的基地重啟後，美軍在印太的軍事演習，尤其和東亞盟國的聯合軍演就受到國際矚目。事實上，美軍演習向來具有規律及目的，其戰略涵義就是凸顯美國軍事存在、維護既有利益，但這些聯合演習也印證軍事裝備技術發展，呈現更為創新的風貌，這種細膩演變可從美軍「遠征化」(Expedition Force)單位的改制及各種演習活動一窺全豹。

作為現代海權國家，美國很早就致力海洋安全的建構，最為國際普遍援引之範例，當屬「泛美洲國家海軍聯合演習」(UNITAS)為代表，內容包括傳統的海上科目演練與一般泊港訪問，以支持美國在大西洋的國家政策，同時亦透過傳統海軍力量，展現美國與各國的合作關係，並將艦隊實力投射至更遠，已成為美國在大西洋的海權代名詞，亦為冷戰結束後在亞洲的海事部署提供最佳範本。

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目前美國在東南亞的多項聯合軍演，都依循UNITAS經驗，將其海外利益結合地區安全需要，拓展成維權與維和作為。例如東南亞各國每年輪番參加「多國海上戰備聯演」(CARAT)就串連南海周邊各國的防務重心，為國際海洋航行權提供實質保障，遏阻海事糾紛與潛在危安因素，達到加強海上治安的功能。

另者，與台灣相鄰的東南亞屬人種複雜、宗教多元的地區，本身就存在一定程度的對立風險和潛在利益衝突，因此美國藉由「軍事聯演」名義，建立美國在此一地區的主導地位。易言之，美國透過在東南亞的聯合軍演活動，可定期或不定期讓駐在東北亞與關島的美軍系統化布建於東南亞，擴大在此地區的政治及軍事影響力。

目前美國對東南亞的軍事聯演策略已屬常態，但其在廿一世紀於東南亞所須面對的挑戰仍有四個面向：中國大陸的全面崛起與維護台灣周邊的安全、北韓核危機的處理與防範、維持包括台灣海峽在內的海上航道暢通與防衛、建立由此地區朝向北極圈開放航路的能力。

以上各種挑戰呈現美國在此地區的軍事發展趨勢，亦形塑美國在此地區對防務與安全的需要，此武力需求並不仰賴聯合國設置的維和部隊，而是由地區內的美國各個「軍事伙伴國」擔任核心要素。對於以美製武器系統為主要裝備的中華民國而言，相對增加未來讓國軍各軍種主力部隊實質參與美國軍事聯演的機會，在台海情勢變幻多端的氛圍下，台灣有必要積極爭取加入。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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