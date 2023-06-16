自由廣場》「踢正步」嚇死敵人？

◎ 王賢文

六月十六日是陸軍官校九十九周年校慶，國防部長欲重振軍威，陸官擬恢復踢正步訓練，於明年百年校慶時展現訓練成果。不過，卻因為要用「推槍式」正步踢法，型態與中共、越南、北韓等雷同，引發向共軍學習之質疑。但據傳「親自指導」的國防部長邱國正認為，這是配合國軍現正使用T-91步槍，為結合戰鬥迅速用槍之作為，對外界質疑不為所動。

老實說，或許踢正步是一種意志和團結訓練之一，抽空恢復踢正步練習，筆者並無意見，但從廢除踢正步到現在又恢復，且使用共軍的「推槍式」正步，的確需要好好向老兵們解釋一下。

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筆者認為，以前國慶閱兵或典禮，三軍官校及政戰女兵，皆須踢正步，通過司令台，倒覺得未必要；海、空、政戰官兵，何必花費那麼多時間操練平時戰時都用不著的踢正步？不如把時間花在其他專業訓練吧！不只陸軍官校，筆者覺得其他單位也不要再浪費時間於踢正步！踢正步固然壯觀好看，卻花掉太多時間練習，有時甚至於還傷膝蓋。筆者服預官役時，也常踢正步，一個營測驗或師對抗，集結、出發，就要踢正步向指揮官誓師，練得半死，結果演習、對抗中，有甚麼要踢正步的作為？邱部長對刺槍術、踢正步的「堅持」，對照著我們在電視新聞上看到的俄烏戰爭實況，真的讓人想起「恍如隔世」這個成語！

就個人服役經驗，摺豆腐干棉被和踢正步的訓練，最無效益。不如把時間用來射擊及武器使用訓練。當時，筆者在楊梅師服步兵預官役，一個月有一次早上五點起床，走兩個小時路，到新豐新庄子靶場，結果只能射個四發到六發子彈，就再行軍回營區，平常實彈射擊的機會少得可憐。導致我當預官一年十個月，真正開槍射子彈，不到四十發。其他非排長武器，使用、熟悉得少，如此訓練，老實說，我非常心虛，真正打仗時，我們可射得中移動中的敵人？或像戰爭片中，在戰場隨手拿到任何武器，都能使用自如嗎？

在步兵學校受六個月專科訓練時，早晨可以免摺豆干棉被了，把時間用來練莒拳或刺槍術，但踢正步卻還免不了，真是無言。

現代戰爭形式或又不同了，募兵制度的志願役士官兵，若仍執意為了排面好看，要做一些無謂且傷身的踢正步，恐怕只會增加募兵的困難。在說，兩岸情勢之緊張已非昔日可比，明年義務役要恢復為一年，然而認真算起來專業訓練時間其實還是不夠，所以請不要再花費無謂時間踢正步了！

（作者為預官廿四期，台北市民）

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