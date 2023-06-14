晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》建立友善申訴制度 是處理性騷關鍵

2023/06/14 05:30

◎ 林進嘉

性騷事件在#Me Too刺激下，許多受害人紛紛出面指證，各種性騷事件在政界、學界、職場如雨後春筍般陸續冒出。於是，民間團體呼籲修法，要求雇主建立透明可信賴的申訴管道、落實企業雇主的防治責任。

據悉，性騷事件八成受害者幾乎都不敢申訴，尤其加害者常常是主管或權勢較高者，且很多時候沒有第三人證。對弱勢的受害者而言，申訴不僅困難而痛苦，往往結局是「對方沒事、自己受傷」。筆者認為，建立一個完整、友善的申訴制度與環境，才應是立法重點。

一、加強全民的性平教育。例如立法強制各級學校課程必須包含若干學分的性平教育，從小教起、反覆提醒；職場的入職教育也必須有性平教育課程。讓全民從小到大具備性平知識、法律，提高性平意識，減少性平事件。

二、完善性平申訴管道，建立讓受害者信賴、且具保護性的制度。由於性平事件常發生在受害人所處單位環境，如性平委員會被自身單位主管掌握，根本無法取信於受害者。外聘、獨立單位的設立是第一步，其次則是負責接受申訴人員應具備心理健康、法律相關專業性。因為同理、支持的態度與友善的申訴制度，比起「教育」受害人「勇敢」出面檢舉加害人，要更有用得多。

（作者是精神科醫師、台南市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書