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自由廣場》（鏗鏘集）侯侯做代誌 上馬跋落馬

2023/06/14 05:30

◎ 李敏勇

二○○八年，民進黨陳水扁的兩任八年政權被輪替；中國國民黨馬英九兩任八年；二○一六年，民進黨蔡英文再輪替兩任，中國國民黨似乎盤算著二○二四年再輪替政權。這是規律嗎？未必！侯以為他是二○○八年的馬英九？中國國民黨也曾這麼盤算。其實不然！

侯友宜以新北市市長，挾全台最大行政區諸侯自居，中國國民黨心目中，原以為下屆總統是囊中物。侯也以此自居，傲視政壇。他表面刻意與中國國民黨的黑金勢力保持距離，似乎與朱立倫口中「牛鬼蛇神」無關；也在韓國瑜捲起旋風時，刻意置身事外；更在民進黨與中國國民黨的四大公投爭議中，保持旁觀自清。在在都是為了營造自己的權力塔樓。

中國國民黨以侯比馬，心存僥倖。當年，馬英九兩任台北市長，並非落跑選總統。當初他刻意拋出「台灣前途由台灣人民決定」的謊言，騙取台灣人民的支持。但當選以後，露出馬腳，卸任前民調滑落至九．二％，而且被英國經濟學人認證為「the bumbler」。今（二○二三）年清明節還去中國肉麻表態。騙票一張臉、選後一張臉，被公認是政治騙子！

侯，再怎麼變裝，中國國民黨本質不變。馬和侯都不是政治家，兩人出身：一是蔣經國翻譯幕僚；一是刑警，俯仰黨國官僚體系的養成。馬被指為職業學生，監控留學生；侯緝拿異議分子，得黑色勳章。基本上，都是戒嚴專制的協力者，或不客氣地說，是幫凶。

侯，在中國國民黨提名為總統候選人後，不像當年馬居高不下的民調聲望。侯，只會「侯侯做代誌」，沒有馬一些老嫗婦孺的追星風。他保留新北市長職位，作為退路。回頭擁抱柯文哲、郭台銘早已笑納在懷的「牛鬼蛇神」，兩面刃。流亡殖民意識論的所謂知識藍黨人也不盡相信他。

中國國民黨在侯、郭尚未落幕的競逐，加上柯的拉扯，不盡能視為當年政黨輪替的唾手可得。

台灣，已走過中國國民黨長期戒嚴專制，走向民主化、自由化，不要走回頭路，應該也不會走回頭路！侯，不只會被殖民意識論群拋棄！也不會被台灣主體意識論群擁抱！他自築的權力塔樓地基是空的，搖搖欲墜，強調只他能保護中華民國，不知亡於中國共產黨的中華民國早被台灣人民和台灣政黨保護，自己彷彿正敲響中國國民黨再續類殖民統治權力夢的喪鐘！

（作者是詩人）

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