自由廣場》中韓外交對嗆與在野黨

◎ 陳永昌

南韓總統尹錫悅上台後採取「親美遠中」路線，四月下旬訪問美國前受訪表態：台灣議題與北韓一樣屬於「全球性議題」。中國外交部發言人傲慢要求閉嘴，說台灣議題為中國核心利益中的核心，「不容他人置喙」。北京當局餘怒未消，中國駐南韓大使邢海明上週會見南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明時，公然批評南韓外交政策，不點名批評尹錫悅政府誤判，「那些賭中國輸的人一定會後悔的」。

會見地點就在大使官邸，開放媒體記者在場，同時安排線上直播。韓聯社報導：外交使節露骨責難駐在國外交政策，而且當著駐在國政治人物面前公開進行尖銳批評，「極為罕見」。上一次，南韓外交部馬上召見邢海明，抗議北京當局「外交上嚴重失禮」。這一回，南韓外交部再度召見邢海明，嚴正警告「違反外交慣例、罔顧常識的挑釁言行」，也把中國外交部最常掛在嘴邊「不要干涉內政」說法奉還對方。

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今年以來中國成為南韓最大貿易逆差國，正值擺脫對中過度依賴陣痛期，邢海明近乎訓話向李在明強調：韓國對中貿易逆差就是去中國化造成的，重彈經濟脅迫老調。李在明請求北京當局解除旅行團封鎖禁令，期待陸客提振南韓內需，走回頭路掉進中國以觀光客為政治武器一貫陷阱。

北京當局心知對美、對日關係回溫機會微乎其微，只好把希望寄託在南韓，破口鎖定在野黨，總統大選輸給尹錫悅的李在明，淪為北京操弄的棋子。

舉例來說，邢海明與李在明一搭一唱討論日本福島核電廠含氚廢水排放議題，炒作南韓民眾最敏感反日情節。南韓《朝鮮日報》社論因而質疑：如果真的關心核廢水議題，李在明應該前往日本駐南韓大使館表明立場並提出要求，或者更加強力督促含氚量嚴重五十倍的中國東部沿海五十五座核電廠廢水淨化。李在明把矛頭指向日本福島核電廠，以食安與漁民生計為幌子，不過是配合北京當局演雙簧。（作者為企業專業經理人）

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