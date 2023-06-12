晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》性騷擾？沒證據？主管怎麼辦？

2023/06/12 05:30

◎ 李心文

當下屬向上司投訴自已被同事騷擾、但又沒有其他人看到時，主管還有辦法處理申訴嗎？性騷擾這種案件，當事人幾乎都拿不出證據。因此，接受申訴的人通常不知道如何處理。最後，因為怕壞了公司同事之間的和諧，只能當做沒發生過。

但是，投訴人與被投訴人說法不一致的時候，不表示投訴人說的不是事實。兩人說法不同，代表「其中一個人在說謊」。至於是投訴的一方在說謊，還是被投訴的一方在說謊，我們可能需要更多的時間與證據，才能知道。我們也有可能永遠不會知道。

一個人被騷擾的話，他／她自已就是證人、證據。主管不能因為一個人提不出其它證人、證據，就不接受申訴。

主管們能做的，就是把相關人等找過來面談，針對相關的事件建檔留下記錄。就算現在沒辦法確定當時到底發生什麼事，留下記錄還是很重要的。因為如果沒有記錄的話，每一個申訴案件，都會是個別獨立的事件。那麼，不會有人知道有一個人常在工作環境中騷擾別人。但有記錄的話，至少將來又有人來申訴，我們會知道這個常被投訴的人，可能有什麼問題，是我們需要去想辦法處理的。

美國二○一八年的#MeToo運動，就是起源於好萊塢的超級製片人哈維·溫斯坦(Harvey Weinstein)，在三十年內，性侵或猥褻了八十多位女星及電影從業人員，而她們沒有一個人能夠拿出鐵證，對溫斯坦提告。性侵、性騷擾的舉證非常困難。受害者去申訴、或提告之後，常常因為拿不出證據，接下來不被理會。這樣的文化，造成對性侵、性騷擾加害者有利的環境。這就是為什麼我們今天會看到這麼多知名、有影響力的男士，過去會「放心」地去騷擾那些景仰他們的人。

（作者為美國德拉瓦大學哲學系助理教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書