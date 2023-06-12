自由廣場》性騷擾？沒證據？主管怎麼辦？

◎ 李心文

當下屬向上司投訴自已被同事騷擾、但又沒有其他人看到時，主管還有辦法處理申訴嗎？性騷擾這種案件，當事人幾乎都拿不出證據。因此，接受申訴的人通常不知道如何處理。最後，因為怕壞了公司同事之間的和諧，只能當做沒發生過。

但是，投訴人與被投訴人說法不一致的時候，不表示投訴人說的不是事實。兩人說法不同，代表「其中一個人在說謊」。至於是投訴的一方在說謊，還是被投訴的一方在說謊，我們可能需要更多的時間與證據，才能知道。我們也有可能永遠不會知道。

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一個人被騷擾的話，他／她自已就是證人、證據。主管不能因為一個人提不出其它證人、證據，就不接受申訴。

主管們能做的，就是把相關人等找過來面談，針對相關的事件建檔留下記錄。就算現在沒辦法確定當時到底發生什麼事，留下記錄還是很重要的。因為如果沒有記錄的話，每一個申訴案件，都會是個別獨立的事件。那麼，不會有人知道有一個人常在工作環境中騷擾別人。但有記錄的話，至少將來又有人來申訴，我們會知道這個常被投訴的人，可能有什麼問題，是我們需要去想辦法處理的。

美國二○一八年的#MeToo運動，就是起源於好萊塢的超級製片人哈維·溫斯坦(Harvey Weinstein)，在三十年內，性侵或猥褻了八十多位女星及電影從業人員，而她們沒有一個人能夠拿出鐵證，對溫斯坦提告。性侵、性騷擾的舉證非常困難。受害者去申訴、或提告之後，常常因為拿不出證據，接下來不被理會。這樣的文化，造成對性侵、性騷擾加害者有利的環境。這就是為什麼我們今天會看到這麼多知名、有影響力的男士，過去會「放心」地去騷擾那些景仰他們的人。

（作者為美國德拉瓦大學哲學系助理教授）

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