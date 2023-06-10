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自由廣場》老眼旁觀：幼兒園餵毒·養老院虐待

2023/06/10 05:30

◎ 魏文藝

最近新北市幼兒園餵毒案鬧得滿城風雨幾近失控，細看新聞內容，早在今年四月就有家長發覺異常，通報新北市政府，卻未獲回應。回想去年一樣發生在新北市的二歲男童「恩恩」枉死案，權責單位的處理態度亦消極拖延（甚至集體造假演出），在在看出龐大的公務體制，一般只重視「表面工夫」的傳統陋習。

一個區區小民是根本鬥不過「堅強」的公務體系的！「恩恩」案受害家長申訴無門，眼睜睜的看著那些官員逍遙法外，連記個「警告」都沒有！這就是民怨之所以累積的原因！事件爆出時其實最重要的是最高主管的態度，若主管一路瞎挺，底下的官員當然就是「樂觀其成」，小民就是這樣被犧牲的。

這次幼兒園餵毒案，相信不少家長在幼兒身上看到了未來的危機，但如果再細想，或許也會想到不少老人正在承受的痛苦。在養老院的老人，於親人不在時，被餵藥、被罵甚至被打，時有所聞；縱使聘有居家看護，亦必須裝攝影機監視。活了大半輩子的長輩，竟然被如此虐待，可謂人間煉獄，情何以堪。

然而，現實生活競爭的壓力，雙薪家庭迫於無奈，必須將稚兒送進幼兒園，也迫於無奈，必須將父母送進養老院（或請看護），但卻都讓至親遭到同樣惡劣的對待，讓人不勝唏噓。是施政的無能？還是時代的無奈？或者是自身準備不夠？真是令人徬徨不安！

（作者為中鋼公司退休主管，高雄市民）

◎ 蔡美珠

新北市幼兒園餵藥案延燒，行政院副院長鄭文燦週五受訪表示，將檢討行政程序當中，是否有涉及怠惰的問題，並說本案不應發生，發生後也不應該拖延二十五天，教育部有提醒五次，檢調、偵辦移送案件後，新北市府才做成幼兒園撤照處分。

筆者注意到已經有醫師質疑這是偶發事件？還是冰山一角？或是幼兒園教師之間流傳的「不可說的秘密」？「為何這類管制高風險藥物幼兒園老師可以輕易入手？為何幼兒園老師有這個膽量輕易用在幼童身上？為何新北教育局在接獲通報後延遲數週才介入？」下毒的幼兒園老師當然要接受法律制裁，但隱藏在背後系統性問題更要一併掀出來解決，才是治本之道，才能讓我們的子孫平安健康的長大。

（作者為退休教師，新北市民）

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