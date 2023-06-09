自由廣場》通勤月票政策 值得肯定

◎ 汪志堅

通勤月票即將於七月上路，政策的構想，最早是起源於去年民進黨北北基桃的市長候選人政見，雖然縣市長選舉的結果不如人意，但執政黨仍將此政見實現，積極與各縣市政府合作，在全台推出通勤月票，顯示了宏觀的格局與胸懷，摒除藍綠，只要是福國利民的政策，就願意落實，非常值得肯定。當時因競選惡鬥，而刻意扭曲此一政見的政治人物與名嘴，應該要感到汗顏。

通勤月票的提出，對於平衡城鄉、住宅正義、紓解少子女化，都有正面的效益。以北北基桃為例，雙北房地產「蛋黃區」的房價高不可攀，確實影響到年輕人的買房，生兒育女意願自然低落，這都是連動的。持平而論，許多工作機會確實是在雙北，若不住在雙北，每天的通勤費用是筆開銷。但是要在雙北落戶，無論買或租，都是年輕人很大的負擔。現在政策推出通勤月票，雖然不能完美解決這個各國首都圈都有的問題，但確實可以幫助到市井小民，有非常多層面的好處，包括大幅減輕基層民眾求學與工作的交通支出，這是最直接的政策效益。另外，鐵公路等大眾運輸業者，也會因為此一政策而受益，而提高加碼投資交通運輸服務的意願。大眾運輸普及後，可望減少自行騎車、開車通勤的現象，節能減碳、空氣污染減少、降低道路負擔等好處隨之而來。至於必須開車的民眾，或者居住於市中心者，雖未購買通勤月票，但也會因為空氣變好、交通變順暢，而間接受益。

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都會區的高房價，使得年輕人買不起房，但距離較遠的郊區房價，其實還是可以負擔的，只是每日通勤費用高，通勤月票可以擴大都會區的一日生活圈，方便從郊區住處通勤上班、上學，這將有助於降低「蛋黃區」的住宅需求，避免房價不斷飆升。

非常欽佩執政黨沒有因為地方選舉的失利，而對通勤月票政策裹足不前。只要方向抓正確，長期來說，民眾一定能夠體會到政府照顧民眾的用心。至於推出初期的各種批評，有則改之，無則自勉。站在納稅人的立場，對於好的政策，大家也應該發聲支持，讓願意承擔的公務員與政治人物能得到肯定的回饋。

面對惡意的批評，也應勇敢捍衛，不要讓願意做事者心寒。通勤月票確實能夠普惠大眾，且紓解城鄉發展差距，是非常值得肯定的政策。

（作者為大葉大學管理學院院長）

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