自由廣場》教育界的鄉愿文化

◎ 吳子文

南投發生卅年資歷的小學師長，對女學生長期性騷擾，還能透過遴選當上校長。這樣的過程是有多少人的縱容包庇，或者像那位校長所言「不要耽誤有為年輕老師的美好前程」，這樣的毫無法紀觀念！

台灣數十年來的民主化，中小學都想跟大學看齊，學校的權力運作走向團體決定，成為「教師治校」。然而這個前提是每位老師都要有「誤師前途」的勇氣，以及對於守法的堅定信仰。沒錯，大部分的老師都是盡忠職守的良師，但是當團體裡面出了一、二個害群之馬，請問誰願意開第一槍，成為加害者受到懲處後一輩子追討的「罪人」？

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曾有幾個教育界的朋友談起以往的慘痛經驗，初任校長遇到長期騷擾女學生的老師，剛開始不清楚處理步驟，後來經過程序解聘該名老師，還是被學校老師汙辱為同夥共犯。大家不檢討這麼多年來跟他共事的老師的縱容與冷漠，卻拉這位無辜的初任校長當替死鬼。

筆者還聽過擔任教師團體領導耽誤晨間的交通導護，經校長發現關心，對方卻惱羞成怒，公然在校務會議檢討校長，倡議沒有法律規定老師要協助交通導護工作，還揚言以後在這位校長任內，都要拒絕擔任交通導護工作。最令人感慨的是，沒有一位老師有勇氣捍衛學校以學生為優先考量的立場。

也許很難要求每位老師都是「聖人」，因為老師也是人，要自我保護，很難期望他們自願擔任「吹哨者」，承擔同事違法行為去留的決定權。

然而，如果能把學生權益擺在優先思考的位置，或許有更接近「為人師表」的選擇吧！

（作者國教資歷卅一年）

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