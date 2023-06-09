晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》教育界的鄉愿文化

2023/06/09 05:30

◎ 吳子文

南投發生卅年資歷的小學師長，對女學生長期性騷擾，還能透過遴選當上校長。這樣的過程是有多少人的縱容包庇，或者像那位校長所言「不要耽誤有為年輕老師的美好前程」，這樣的毫無法紀觀念！

台灣數十年來的民主化，中小學都想跟大學看齊，學校的權力運作走向團體決定，成為「教師治校」。然而這個前提是每位老師都要有「誤師前途」的勇氣，以及對於守法的堅定信仰。沒錯，大部分的老師都是盡忠職守的良師，但是當團體裡面出了一、二個害群之馬，請問誰願意開第一槍，成為加害者受到懲處後一輩子追討的「罪人」？

曾有幾個教育界的朋友談起以往的慘痛經驗，初任校長遇到長期騷擾女學生的老師，剛開始不清楚處理步驟，後來經過程序解聘該名老師，還是被學校老師汙辱為同夥共犯。大家不檢討這麼多年來跟他共事的老師的縱容與冷漠，卻拉這位無辜的初任校長當替死鬼。

筆者還聽過擔任教師團體領導耽誤晨間的交通導護，經校長發現關心，對方卻惱羞成怒，公然在校務會議檢討校長，倡議沒有法律規定老師要協助交通導護工作，還揚言以後在這位校長任內，都要拒絕擔任交通導護工作。最令人感慨的是，沒有一位老師有勇氣捍衛學校以學生為優先考量的立場。

也許很難要求每位老師都是「聖人」，因為老師也是人，要自我保護，很難期望他們自願擔任「吹哨者」，承擔同事違法行為去留的決定權。

然而，如果能把學生權益擺在優先思考的位置，或許有更接近「為人師表」的選擇吧！

（作者國教資歷卅一年）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書