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社論》拒絕中共假交流、真介選

2023/06/09 05:30

中共在二十大後的對台政策，以「大交流」為主要基調，負責執行的中國國台辦主任宋濤上任後，推進「大交流」，頻繁會見台灣各政黨、社團。圖為前總統馬英九在中國武漢與宋濤會面。（法新社資料照）

中共大型對台統戰平台「海峽論壇」本月中旬將在福建登場，國台辦聲稱，論壇延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，並邀台灣政黨代表與會。中共一邊進行笑臉攻勢，另持續對台灣進行軍事威脅、經濟脅迫以及外交打壓等，軟硬兩手，進而分化台灣社會。其中，論壇刻意僅廣邀台灣的在野黨，區隔朝野，外界由此清楚看到中共企圖影響台灣的總統及立委選舉。中方雖稱論壇為「民間性」定位，但這類交流繞過蔡英文政府，以民逼官，設定一中框架，政治人物若參加論壇，形同背書中共，也為其假交流、真介選，充當統戰樣板。

在野人士可能會說，兩岸有交流總是好事。然而，只要比較與台灣關係密切的美國，中共這套只籠絡、只接觸特定政黨，而視民進黨為鬥爭對象，政治圖謀格外明顯。反觀美國，美國在台協會理事主席羅森柏格本週訪台，主要任務之一即拜會國內主要政黨推出的總統參選人。如果美國要介選，大可對特定對象表達意向，或是負評其他參選者。但美方不僅沒有這樣做，羅森柏格抵台後先見的，是國民黨總統參選人侯友宜，拜會立法院則與四個朝野黨團代表晤面。美國這些動作，清楚傳達「不論誰執政都會支持台灣」。縱使美方基於政策理念與合作默契，或會心有所向。但民主國家關切另一民主國家選舉，也必須尊重民主程序，接受人民的選擇。只是，對沒有民主的中國政府，自然不懂這最基本的道理。

除了不民主，中共還利用台灣的民主與開放，操弄各種介選的把戲。中共在二十大後的對台政策，以「大交流」為主要基調，五月舉行「中共二○二三年對台工作會議」，全國政協主席王滬寧聲稱要逐步恢復擴大兩岸交流。負責執行的中國國台辦主任宋濤上任後，推進「大交流」，頻繁會見台灣各政黨、社團。從北京角度，直接掌握潛在的在台代理人或協力者，目的在深入基層並進行部署。或因政治目的明顯，近期傳出北京原擬舉辦兩岸媒體人北京峰會，王滬寧要發表講話下指導棋，不過，多數台媒出席意願不高，使得主辦的國台辦顏面無光，現則全力動員台灣各界，參加海峽論壇，力求扳回。中共的大交流，真實目的不在增進瞭解，而是為了吃掉對方、消滅民主。中共七月將實施新修訂反間諜法，擴大定義間諜行為。國人屆時赴中，更易被羅織罪名。蔡政府籲兩岸正式對話，解決交流秩序的問題，北京則置若罔聞。這也更說明中共以交流為名掩護，實際是打擊民進黨，架空中央政府，國人應認清其本質。如果淪為打擊台灣民主的工具人，形同助長威權政權的對台壓迫。

美國因應中國的擴張威脅，積極串聯主要民主國家，進行約制。其中，最具共識者，即在敦促台海和平與穩定的重要性。民主盟邦並聚焦台海情勢，齊力阻止北京採取片面武力行動改變現狀。面對國際壓力，北京試圖從台灣內部找尋突破口，用「不怎麼戰狼」面貌對台，並以「大交流」口號作餌，事實上就是虎披羊皮，分化與裂解台灣。再利用認知作戰在台策動與傳播各種疑美論、反美論，以離間台灣與美國等主要民主國家的緊密關係。距離大選剩下七個月的時間，中共介選動作必然層出不窮。對照美國與台灣主要政黨參選人等距互動，這是相信民主，也信賴台灣。中共則介入並操弄台灣內部不同政治勢力，這是利用民主，圖謀滅台。此次台灣大選的意義，既反映美中的競逐角力，更是代表民主與威權勢力的消長。

我們正處於複雜且變動的國際環境，台灣主要政黨推出的總統參選人，有必要向國人表明要將國家帶往哪個方向。是與美國等民主友邦堅定站在一起，還是往威權中國靠攏。尤其，針對中共以介選手段，顛覆民主，我們的態度為何，都應有清楚的立場。事實上，即將登場的統戰大拜拜的海峽論壇，為重要檢視。是否站在防衛民主的角度，提醒國人政治風險，莫成中共的統戰樣板。還是乏於警覺，繼續唱和這類假交流的活動。部分在野政黨推出的總統參選人，民調欲振乏力，即因所屬政黨的親中，熱中且甘於配合中共的各種介選操弄，以為能從中獲利，實則與台灣主流民意距離愈遠。反之，主要政黨總統參選人若能都站在維護台灣民主的立場，對中共說不，朝野一致並團結國人，必能一改觀感。這是政黨轉型的契機，亦是翻轉選戰的關鍵之步。

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