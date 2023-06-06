自由廣場》共同守護長者用路安全 打造友善高齡環境

◎ 鄭永祥

根據交通部道安資訊顯示，高齡者（六十五歲以上）歷年交通事故死亡人數已從民國九十九年的一○一二人，上升至民國一一一年的一二八六人。我國目前六十五歲以上高齡者之人口數約占總人口數之十七點五％，然而高齡者交通事故死亡之人數卻占全國總數之四十％，可見高齡者交通安全改善工作已刻不容緩。

統計數據同時顯示，機車與行人事故是高齡者事故之兩大樣態。高齡族群事故之使用運具多為機慢車，主要原因為未注意車前狀況、未依規定讓車。在高齡行人部分，其事故原因多為未依規定穿越道路。因高齡者常根據自身多年累積的用路習慣，以致常有高風險之用路行為，加上其判斷及反應速度變慢，進而產生事故之風險。

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未來還是需要利用針對高齡者教育宣導之增能課程、友善交通道路設施之建立，與妥適之執法，並透過政策鼓勵公共運輸（含彈性運輸）之使用，來保障高齡者之用路安全。就友善環境言，應全面檢視現有道路是否具備基本的行人步行空間、慢車行駛空間，並予以改善。另外在醫院、公園、學校有較多高齡者及人潮聚集的地方，在路口整體系統考量下，評估是否設置行人專用時相號誌、安全庇護島與調整行穿線位置，讓高齡者能有安全用路環境，另外，路口行人專用時相的秒數也應考量高齡者需求，適時延長。

在高齡駕駛者之適駕性評估方面，建議中長期能仿效歐盟國家及日、韓之作法，高齡駕駛人每隔數年需通過測試（如視力測試、認知測驗、適駕證明等）方可換照。而教育宣導需讓長者能了解道路之潛在風險、運具正確使用觀念、提高行走時被注意的機會。也應利用高齡者同儕間的力量，持續彼此宣導長者正確安全觀念。另高齡者無照駕駛死亡人數，亦呈現增長趨勢，其中民國一○九年所有高齡者事故無照死亡人數達十三％，事故受傷人數也大幅上升，因此也應針對高齡者無照駕駛強化執法。

依歐盟的經驗，交通安全之改善應整合更多的利害關係人之投入，例如車輛製造商、運輸營運商、保險公司、駕訓班、駕駛和汽車租賃公司、道路施工單位、教育部門、學／協會、非政府組織、研究人員、企業雇主等，大家通力合作才能有顯著改善之機會，讓長輩們及其他用路人有安全、友善的交通環境。

（作者是成大交通管理學系教授兼系主任）

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