自由廣場》小粉紅驚：要死一億四千萬人？

◎ 葉文豐

我時常在網路上找小粉紅，或者假冒台灣人的中國五毛，看看他們在談些甚麼，有時還上去留言，與他們爭辯。最近「武統」學者李毅說美國為了維持統一，在南北戰爭死了當時的十分之一人口；越南為了統一，可以死五％人口；中國為了統一台灣，七千萬人或一億四千萬人的死不算什麼！沒想到被中國網民痛罵一番。這事讓我有些想法。

很多人記得「今日烏克蘭，明日台灣」這句話，因為烏俄戰爭開打後，台灣人就開始被很多親中跟中國小粉紅們恐嚇，直到今天都還喊著「票投民進黨，青年上戰場」。

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而民進黨採用的不外「增加中國攻台成本來嚇阻中國侵台行為」，很多人卻不買帳，大略說就是認為：一、台灣守不住；二、中國打台灣並不會花多大力氣。然而我在俄烏開戰後這一年多的觀察，以及跟很多小粉紅們對談，發現不管是小粉紅們或者是親中的台灣人們，從未認真計算或者考量過中國武力侵台的代價多高，而幾乎都只有台灣犧牲慘烈的印象。

於是我實驗性的對小粉紅們表示，假設台灣在會被滅國的情況下，做出激烈的反抗，比如投放病毒、攻擊三峽大壩、甚至動用隱藏的核武等等，小粉紅們幾乎都會指責我過於「激烈」！我要說的是，其實小粉紅們很少想過侵台戰爭是否會影響到他們。甚至有些人以為，只要「祖國」開始打台灣，就會勢如破竹，至於犧牲什麼，他們真的從未認真想過，才會說我的假設過於「激烈」！

而李毅這次說死個七千萬人或一億四千萬人，更具體，更進一步，才會引來中國網民激烈的反應，因為他點醒了小粉紅們對於戰爭的恐懼！雖然這種估算方式很有問題，但是這個「犧牲」的概念，因為李毅的知名度，以及具體的數字，讓恐懼流傳開來。

「十四億人口不惜一切代價」跟「死個一億四千萬人」是兩種不一樣的心理邏輯，前者是一種國家全體共存的概念，容易抽象而無感；後者是具體的人命，「死的會不會是我？」

或許李毅只是為了附合習近平的思維，但是，他或者習近平假大空習慣了，沒料到一個不小心，口號氣球被具體的數字戳破，「底下的人」可不甘願為了領導、為了跟小民沒什麼切身關係的統一台灣而送命！

我不知道，共產黨在李毅不小心放炮後，會不會開始在國內放行「武統台灣的代價」這類言論，讓被過度動員的中國統一與復興大夢降溫，但藉由李毅的言論，中國人民肯定會開始對於「犧牲」有所估量與計算了！而隨著人民開始爭辯，勢必有越來越多的中國人，就像台灣那些「追求兩岸和平」的人，因為恐懼戰爭帶來的損失，而收斂，甚至放下「戰狼」的自信與野心。說不定連上層「大人」也會驚醒：「打台灣，要死多少中國人？」

（作者專注網路觀察，嘉義縣民）

李毅暴言與中共進逼

◎ 吳哲文

過去已有多次駭人發言記錄的所謂中國學者李毅，在一邊用著美國永居資格，維持「反美是工作、居住在美國是生活」的日常時，也在中國的網路防火長城內外，運用美中等國的影音網站，來從事他的宣傳活動。

近日，他在個人YouTube頻道上傳一部「台海和戰對話」影片，在片中宣稱「美國為了維持統一，在南北戰爭死了當時的十分之一人口，越南為了統一國家可以死五％人口，中國為了統一台灣，可以以七千萬人或一億四千萬人的死也不算什麼」，連中國網民也不買單，一時罵聲連連。

李毅作為極端的赤色中華帝國主義者，背後有一整套產業鏈在支持、並有同樣作為赤色輿論領袖的同夥與其相呼應，平時用暴言對中國民眾施打民意興奮劑、或者將自身化為萬夫所指的活靶，當中國黨政當局想要操弄反美或反日之類情結的時候，他也從旁吶喊助勢。

而李毅的極端言論雖然在中國國內也罵聲一片、卻未遭封殺，或許是因為有高層認同，甚至意圖操作「不惜一戰」的宣傳。

中國當局近期透過迎接多國領袖來訪、以及舉辦中亞峰會等方式，營造萬國來朝假象未果後，又開始在軍事與外交上張牙舞爪，不僅在香格里拉安保論壇等國際場合中，就台海議題持續叫囂「一個中國」，近日更相繼在南海及台灣海峽的國際海空域，對美軍的軍機及飛彈驅逐艦，試圖複製二○○一年南海撞機案，帝國主義心態昭然若揭的同時，也隱隱的與李毅們的極端發言相呼應。

面對赤色中華帝國主義的步步進逼，台灣人不僅必須繼續在軍事及經濟等各方面蓄積實力，更應該透過實質行動，展現台灣仍將繼續作為民主國家抵抗中共最前線堅實堡壘的意志，其中一環正是透過明年大選，嚴拒任何親中政黨取得更多政治權力。

（作者為兼業作家，新北市民）

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