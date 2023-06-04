自由廣場》評高虹安政治追殺

◎ 方復權

民眾黨籍新竹市長高虹安五月三十一日表示，近日開挖與檢測新竹市立棒球場場地，再度「挖出」約七公分的石塊，將連同土壤檢體送往美國實驗室檢驗。平心而論，這麼大的一座球場，找到一顆七公分大的石塊，竟然要驚天動地，連同土壤檢體送往美國檢驗，會不會小題大作，行政治追殺之實？

筆者從事國際貿易三十年，除了拉力強度和防鏽等級，還會針對金屬製品與紡織品的「有毒物質」殘留與「耐燃標準」，送請國內相關單位檢測與認證。其他行業符合世界級規範的相關檢驗，國內也是行之有年。因此，球場裡的一顆普通石頭，變成政治人物海內外作秀的墊腳石，會不會太超過、太誇張？

請繼續往下閱讀...

科技與管理日新月異，國內仍然出現外科手術後，異物棄置在病患體內的烏龍事件，關鍵在於醫護人員的一時疏忽。民眾黨主席柯文哲應該最清楚這項墨菲定律(Murphy’s Law)，因為他從一上任台北市長開始，就宣告要處理前任市長留下來的五大弊案，最終卻草草了事，八年任期船過水無痕，連大巨蛋都無法驗收、開幕，實在是有夠「落漆」！高虹安處理新竹市立棒球場的案子，彷彿就有柯市長當年起手式的影子。還是建議高市長好好治理市政，別再惡搞，民調已經墊底了，可別再丟臉丟到國外去！

（作者業國際貿易，台中市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法