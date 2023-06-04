自由廣場》中國青年談六四

◎ 木下實

學運領袖的桃色緋聞？然後中共鎮壓學生就有了正當性！說實在的，我聽過的黑料可不止這些，包括在海外騙捐的，變成「恨國」派的，最輕也可潑上個騙綠卡的大糞。

我們可以控訴他們嗎？學運領袖的名字和事件本身都如電車第三軌一樣觸碰不得，連一省之匪黨部都沒有權限越過自動審查。這世道連表忠心都那麼困難了，我也真不知道那些小粉紅的腦結構是怎麼長的，用教員指毛匪不會覺得彆扭嗎？連忠黨愛國都要審查，真好奇他們積極性怎麼來的！或許中共的宣傳機構會耍個寶，反而讓民眾想起那段的傷痛。我們要面對的事實，是年輕一輩對六四幾乎無知。

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很多人知道六四，還是因為發現每年這段時間網路上都有些集體管制行動，比如遊戲不能發喇叭，或者乾脆在維護。好奇的人察覺出來一點不一樣氣氛，瞭解些隻言片語有個模糊的印象。

人權在中國也是這樣一個飄渺無影的東西。發生在我們身邊的性剝削、奪取民眾財產、強制監禁等等等，是不能討論的。我們知道的那些案件最終都有判刑，可是那些案件撥雲見日的過程是多麼的漫長與艱難。

沒搞明白「天線」多長，舉報的層級不夠，就等著被循環關進拘留所吧！然而這也只到省的級別了，別說不少人上訪還出不了當地火車站，要是「中央」決定的事情，那就只能安排後事了。

香港人只是對中國器官捐贈機制有所懷疑，畢竟「特權」和「不公開」是中國的特徵。這也算國安入罪，那明天背不出習近平思想會不會被送「新疆」勞改？四十前的學運沒有給中國人帶來多少的保障，也難怪民眾不會記住。

學運發生的時候，我都還沒三歲，我為什麼要紀念這一個失敗的學運呢？六四紀念活動現在遠不是要去回味什麼學運，而是從失敗中反思，為什麼我們中國人擺脫不了韭菜命？美國人難不成扮成幹部書記去欺男霸女吧？

我們既然可以面對當年的人德行問題，為什麼面對共產黨就要忍耐不當刀子？但願每個中國人在面對欺壓的時候都能如此同仇敵愾！

（作者曾來台當交換生）

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