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自由廣場》在白紙上書寫未來

2023/06/04 05:30

（本文是全美中國學生學者自治聯合會「六四」三十四週年紀念活動的開幕詞，由學自聯理事古懿在華府中國駐美大使館門前宣讀）

從天安門的血色之夜到今天已經三十四年，我們也第三十四次站在凶手的門庭前。這三十四年來，殉難者的血影逐漸模糊，倖存者的兩鬢染上白霜，坦克機槍變成航母，血染的五星旗依舊飄揚。我們仍然來到凶手的門庭前。

從維權律師身陷牢籠，到一國兩制圖窮匕見，從戰狼猖狂暴君加冕，到生命清零烈焰沖天——這三十四年來，全美學自聯和大家一起見證著：當年在天安門扣動扳機的那個政權，繼續以吸血為生，直到把它所竊據的綠水青山，變成冰冷的埋骨地，變成收割靈魂的集中營。

自從六四槍響，有過平反的呼聲，有過追責的要求，有過對罪行的控訴，有過對暴政的怒吼，那群謀殺犯一概充耳不聞，他們在等待八九一代盡數凋零，等待起訴書變成歷史文獻——直到烏魯木齊的烈焰凝聚成無字的白紙，直到八九第二代高舉白紙走上街頭。

從哥倫比亞大學傳出這樣的詩句 ：「我們是廣場上的遺孤，我們是野火後的新芽。」「我們在方艙里自救，我們在鐵鏈下自由。」「我們曾經站到坦克前，我們也曾經站到四通橋上，我們今天依舊站在這裡，我們明天還要站到你們面前。」

三十四年前，一群少年用熱血祭奠理想；三十四年後，我們用餘生書寫未來。我們對未來也許有著截然不同的認知和構想，但在今天，讓我們帶著最簡單的念頭，用最純粹的方式，重溫那生生不息的理想，致敬那勢不可擋的未來。

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