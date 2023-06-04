自由共和國》林修民／半導體供應鏈產品 在中國需求要有歸零的最壞準備

中國在中亞峰會上，以大唐盛世禮儀，安排服務員以宮女造型接待來賓，文藝演出款待賓客企圖展現萬邦來朝的景象（路透檔案照）

林修民／科技專欄作家

中國與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼及烏茲別克等五個中亞國家，於五月十八日在陝西西安舉辦中亞峰會，主要想與七大工業國（G7）峰會分庭抗禮，中國在中亞峰會上，以大唐盛世禮儀，安排服務員以宮女造型接待來賓，文藝演出款待賓客企圖展現萬邦來朝的景象，相比包括河南省在內的許多存戶銀行存款被凍結至今領不回，顯示了中國政府政策主要以宣傳國家門面遠優於經濟治理的需要，這對於許多在中國做生意的外資而言是重要的參考指標，尤其是半導體資通訊的外商，恐怕得做好有一天在中國的生意恐怕可能歸零的準備。

在G7峰會發表反對台海片面改變現狀與供應鏈去風險化的聯合聲明之後，中國國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）五月廿一日晚間宣布，美光公司（Micron）在中國銷售的產品具較嚴重網安隱患，給關鍵資訊基礎設施供應鏈帶來重大安全風險影響國安。因此，網絡安全審查辦公室依法做出不予通過網安審查結論，按《網絡安全法》等法律法規，中國關鍵資訊基礎設施運營商應停止採購美光產品。但中國並沒有指出美光產品到底是哪裡具有資訊安全風險，一般認為是中國對之前美國對中晶片管制的報復。

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記憶體中可能有資安風險嗎？

一般如果純以理論技術而言，記憶體作為一個被動存取的單位，是不會具有自行動作（更改資料）的能力，因為一般的記憶體並沒有運算單位。當然這是指一般常見市面上的記憶體。只有很少數的記憶體產品會具有運算能力，例如已經倡議很久的In-Memory Computing（IMC,記憶體內計算），為了打破中央處理器（CPU）與記憶體（主要是DRAM）之間傳輸速度不匹配導致成為計算的瓶頸，的確在記憶體內有許多IMC技術目前正被學界與業界所提出。但這都屬於少數客製化的記憶體，而且要使用這功能還得需要CPU甚至系統一起更改才能運行。

除了技術上記憶體不太可能作為有資安風險的半導體單位外，另一個令外界疑問的是明明有更多危險的半導體元件例如Intel（英特爾）的CPU，Nvidia（輝達）的圖形處理器／AI（人工智慧）加速器，為何選擇風險最低的美光動手？ 而且最讓人費解的是就算退一萬步的確記憶體有可能產生資安風險，為何中國網信辦只規定關鍵信息基礎設施不得使用，並不涉及絕大多數的民眾消費級應用？ 難道人民的資安不重要？ 華為的電信基地台之所以被全球主要人權國家抵制，就是當眾多人民的資安不安全時就會造成國家安全的危機。

綜合以上考量，明顯這次中國禁止美光的動作主要就是為了大內宣用，只為了安撫廣大的中國人民對於G7聯合聲明的不安而採取的措施。雖然中國已經極力把損害控制到最小，極力降低美國甚至外資的疑慮，但這背離科學與法治的行為並無法得到西方陣營的諒解，這再次凸顯法治與人治的價值觀衝突無法並存。在中國宣布對美光的動作兩天後，日本經濟產業省（經產省）正式公布「外匯及外國貿易法」（簡稱外為法）修正行政命令，將先進半導體製造設備等廿三個品項納入出口管制對象，預計七月廿三日施行。

雖然經產省沒有點名中國等特定國家或地區是出口管制對象，但這次被追加納入管理的廿三個品項，除了出口到日本友好的四二個國家或地區外，都必須取得個別許可，所以未來這些品項要出口到中國等地實際上將變為困難。當中國以及許多分析師觀察未來韓國是否會聽從美國的話，不要去補足中國禁止美光所留下銷售空缺，或許日本在這時間點的公布可以給他們一個很好的參考指標。

中國政策走向

與習近平的權力來源相關

如果要觀察美中近年科技戰的歷史以及未來可能的發展，除了本身人權法治與專制人治的價值觀衝突外，另外從執政者權力來源的角度也是一個方法。習近平爭權、力求上位與他的前任胡錦濤截然不同，胡一九九二年在中共十四大一中全會，當選為政治局新任常委，準備接班是由鄧小平直接指定而來，甚至連胡的前任江澤民也是透過鄧的指定，與習近平要靠自己打天下截然不同，中共歷史上的領導人唯一可比習的崛起，大概只有毛澤東。觀察習未來的執政不妨以毛的執政做為參考。

如果觀看習近年來執政有許多向當年毛澤東致敬的影子，晶片大基金計畫頗有當年毛超英趕美的大煉鋼大躍進計畫，畢竟晶片的重要性已被大眾所知曉，今日的晶片有如毛時代的鋼鐵地位一樣重要，而毛時代的只要核子不要褲子，也對照近日中國舉辦中亞峰會皇帝般奢華，寧向國際炫耀，也不想解決許多各省農村民眾的銀行存款遭凍結的問題。

中國經濟政策的未來

如果習就是繼續走毛路線，那中國與西方的對立將不會是一年兩年就可以解決的問題，甚至未來五年十年恐怕也看不到曙光，這問題恐怕得等到在習過世後，接班人大亂鬥產生類似過去鄧主張改革開放路線後的第六代領導，中國才有改變的可能，所有在中國做生意的外資，恐怕要有比照毛時期有完全撤出的最壞準備，尤其是牽涉到國家安全的半導體相關供應鏈更是如此。

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