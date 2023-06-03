自由廣場》莫忘青年對體改的期待

◎ 焦佳弘

在懸缺近一年半之後，帶著體育界的驚喜與期待，新任體育署長鄭世忠上任至今已滿百日，面對在今年即將先後舉辦的世大運與亞運，以及明年即將到來的巴黎奧運，這段期間時常可以看到新任署長不斷穿梭在各項賽事場合，見證選手們達標亞奧運的好表現的身影。

然而，除了奪牌任務之外，從署長履新至今，台灣體壇從全中運網球場地事件、足球協會停辦青年聯賽及對代表隊選手欠薪問題、泳協、衝浪、滑輪溜冰的選手選拔爭議、東亞青運消極派隊問題、國訓中心拳擊項目性騷擾事件，這些層出不窮的新聞都在在凸顯了台灣體育行政及以及體育署對單項協會的監理仍有極大的努力空間。

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隨著二○二四的選戰逼近，政府的各項施政必然將會受到全面性的回顧與檢視，而從二○一七年體育改革浪潮之後，在「國民體育法」修法之後，因為體育行政部門的消極作為，以及長期對運動員權益的漠視而導致青年族群對政府體育改革成果失望的信心流失，必然將會是盤點體育政策時執政團隊無法迴避的問題。

同時，當公民社會對於運動員勞動權益的保障越趨重視，青年世代不會再只靠「我們有著領先世界的國光獎金」作為話術就能被敷衍過去；而民眾對單項協會的良善治理期待，也不會再只靠亞運或世大運的金牌數字，就會被國族興奮劑的短效宣傳所麻痺；更不用說即便近期有青春動滋券的上路，也不會抹消受惠者們對於政府對於台灣運動產業發展缺乏策略的認知。

期盼再接下來的日子裡，結束了新手上路期的鄭世忠署長，能以更積極的政策方向，讓台灣許多已經對體育行政失望的年輕人們，可以真正感受到作為最年輕的體育行政首長，將會如何回應公民社會始終在意的運動員勞動權益保障與改善體育行政治理的期待！

（作者為職籃球員工會辦公室副主任）

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