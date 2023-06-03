自由廣場》民進黨青年有話要說

價值辯證所帶來的痛苦是進步向前的唯一途徑

◎ 陳健民

近日，由於民進黨於永和區禮讓李正皓參選立委，遭七百八十八名國會、議員助理及支持者連署反對。六月一日晚間，一名女性前基層黨工表示心情受到連署的波動，選擇揭露二○二二年選戰期間受到性騷擾的經歷。

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文章於夜間發酵後一日，又有基層黨工站出來闡述其於黨部任職期間，受性騷擾之經歷，造成民進黨內部一連串的性平甚至職場霸凌等爭議爆發，引起輿論關注，將職場尤其是政治場域中，女性受害的困境攤在陽光下接受檢視。而民進黨也立刻回應將由現任性平部主任李晏榕與主席室主任慰問並協助受害者及提供法律協助，同時暫停時任婦女部主任，現任副秘書長許嘉恬之職務。

面對陸續爆出的爭議，黨主席賴清德更於二日表示「再黑暗的瘡疤，都要被揭開。我們無法期待人民可以馬上原諒，但民進黨一定要痛定思痛、深刻反省，請人民相信，我們不會放棄我們的價值和理想。我也要向大家說，民進黨，必須時刻檢討、保持進步，才值得被選民託付。」並立即針對性平及職場霸凌等情事，建立申訴窗口、宣示零容忍的原則、修改黨內規章，強化黨內的性平機制，加強黨內性平教育。處理方式明快果決。

此時此刻，雖然民進黨飽受他黨批評與攻擊，但他黨支持者所不瞭解的是：這樣的揭露，恰好反映出民進黨是個能接受辯論與不同思想的政黨，是願意進行反省的政黨。這些清楚明快的處置，正凸顯民進黨的政黨價值，也將有助於重建民眾的信任與支持。

然而，這只是起點，未來民進黨仍要持續努力，以實際的作為及不斷的辯證，讓民眾知道民主進步黨是努力守護進步價值、時刻改進與檢討的政黨。

性平爭議不僅只是在民進黨內部，在社會中仍有許多人在不同的職場、團體及政黨都曾有過被傷害的經驗。它是一個嚴肅的公共議題，我們期許所有組織所發生的事件，都能如同民進黨以最高的標準進行檢視，讓每位受害者都能被好好的接住。唯有如此，我們的社會才能往每個人都能自在生活的未來更進一步。

（作者為民進黨員，「請民進黨以行動回應徵召與禮讓爭議」連署人）

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