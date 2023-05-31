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自由廣場》巷弄限速 如何執行

2023/05/31 05:30

◎ 吳一忠

行政院為推動行人安全，拍板道安行動綱領，巷弄降速至卅公里。事實上，早在二○一九年交通部就公告，為推動鄰里交通改善計畫與交通寧靜區，在狹窄巷弄與道路的行駛速度超過卅公里，罰單一二○○元起跳，此次只是舊案重提。

台灣的巷弄多數狹窄，連會車都很困難，兩旁幾乎停滿汽機車，連畫紅線也照停不誤，一般人都會慢速通過，避免發生碰撞，但總有沒公德心的人，在巷弄中飛速狂飆，導致發生意外。

住在巷弄的居民，明知車輛超速，卻不知向誰檢舉，更提不出證據；或基於敦親睦鄰，不好意思舉報；尤其三更半夜時分，傳來轟隆的引擎聲，民眾投訴無門，只能一邊嘮叨一邊罵，眼睜睜的看著駕駛離去。

俗話說「行車總帶三分險」，沒人可掛「無事牌」，雖然意外並非一定來自超速，嚴守速率卻是種保障，能將危險性降到最低。

交通部依據經濟合作暨發展組織報告，行人與車輛發生碰撞時，當速限為卅公里時，致死率可大幅下降至十％，因此把速度管理列為提升道路安全關鍵因素，希望降低發生意外的機會，或減輕其嚴重性。

限速的規定原則上是好的，如何實施才是關鍵，巷弄沒裝超速照相機，警方要如何舉證開罰？交通警察勤務繁忙，光是維持道路秩序、站崗開單，就已分身乏術了，根本不可能再派員執勤，那誰來取締呢？

行政院立意良善，但法規制定後如何執行，才是立法的真正精神，希望相關單位能集思廣益，擬定確實可行的方案，可別弄錯了方向，只在速度上大做文章，不但擾民又不切實際。

（作者是榮民）

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