晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》（鏗鏘集）一場不必要的戰爭

2023/05/31 05:30

◎ 李敏勇

韓國濟州「四三事件」七十週年（二○一八），舉辦一場國際文學會議，我以台灣詩人，和越南小說家保寧以及曾以《水滴》獲芥川獎的沖繩日本小說家目取真俊，應邀演講。保寧的小說《戰爭哀歌》翻譯成十幾種外國語文，他曾在被問到對北越打贏了南越的越戰有何感想時，說「戰爭的勝利是將軍關心的事，我關心的是戰爭的悲傷」，讓我感觸良多。

俄羅斯出兵侵略烏克蘭，普廷以納粹化污名昔日加盟蘇聯的新獨立國家。其實烏克蘭總統澤倫斯基是猶太人，正是納粹德國希特勒加害對象。侵烏是對東歐昔日華沙公約國家自由化，並群起加入北約的一種威嚇行動。普廷高估自己國家的軍力，低估烏克蘭的反抗意志，以及民主陣營的奧援。原以為可以迅速取勝，經過一年多，仍在動彈困境中，不只拖累自己國家，也危害自己。

帝俄時代，俄羅斯曾受法國拿破崙大軍入侵；納粹德國的希特勒也入侵蘇聯，慘烈的抵抗留下衛國戰爭的事蹟。普廷的強權身段對歷史教訓是一種反逆，出於個人野心，但危害整個國家。這場戰爭，引發地緣政治的新局面，打破了經貿全球化帶來的後冷戰格局，再度形成以民主對抗專制的世界形勢。

國家與國家之間，存在著利益形態與意識形態的矛盾和潛在衝突，但文明仍是導正力量。二戰後為世界新秩序成立的聯合國並未竟其功，原以美、英、法、中、俄的同盟國對抗軸心國的日、德、義，現在改變為美、英、法、德、日對抗中、俄，歷史不斷改變軌跡發展。

左右對抗曾經是近代世界政治衝突的主要現象，但已變成民主和專制的差別。一九九○年代初，隨著蘇聯解體，東歐自由化，共產主義的人民民主專制已失去其魅惑的意識形態牢結條件。藉著人民民主專制的獨裁國家，中國與北朝鮮，一走資化，一執意共產主義原教旨，彷彿與蘇聯解體後的俄羅斯共構黑暗新軸心。

波蘭在華沙公約組織的戰後長時期，為了自由，離開自己國家流亡美國的詩人米洛舒（C. Milosz, 一九一一—二○○四），一九八○年獲頒諾貝爾文學獎，他的「咒語」，以「人類的理性是美麗而無可匹敵的」開始，廿行句中，有「美和青春是哲理和詩／她們的結合是為良善服務」，結尾「她們的敵人會把自己交付毀滅」。面對俄羅斯侵略烏克蘭的這一場不必要的戰爭，中國的習近平想發動侵台戰爭，有必要嗎？

堅持自己的國家終將恢復自由的米洛舒，一九九○年代，終得回到祖國波蘭。在政治壓迫的幻滅時代，未成為虛無主義者，持有信念的這位詩人，見證文明的力量。台灣也當如是，學習烏克蘭精神，堅持自由民主的信念，守護自己的國家。

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書