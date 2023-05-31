自由廣場》（鏗鏘集）一場不必要的戰爭

◎ 李敏勇

韓國濟州「四三事件」七十週年（二○一八），舉辦一場國際文學會議，我以台灣詩人，和越南小說家保寧以及曾以《水滴》獲芥川獎的沖繩日本小說家目取真俊，應邀演講。保寧的小說《戰爭哀歌》翻譯成十幾種外國語文，他曾在被問到對北越打贏了南越的越戰有何感想時，說「戰爭的勝利是將軍關心的事，我關心的是戰爭的悲傷」，讓我感觸良多。

俄羅斯出兵侵略烏克蘭，普廷以納粹化污名昔日加盟蘇聯的新獨立國家。其實烏克蘭總統澤倫斯基是猶太人，正是納粹德國希特勒加害對象。侵烏是對東歐昔日華沙公約國家自由化，並群起加入北約的一種威嚇行動。普廷高估自己國家的軍力，低估烏克蘭的反抗意志，以及民主陣營的奧援。原以為可以迅速取勝，經過一年多，仍在動彈困境中，不只拖累自己國家，也危害自己。

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帝俄時代，俄羅斯曾受法國拿破崙大軍入侵；納粹德國的希特勒也入侵蘇聯，慘烈的抵抗留下衛國戰爭的事蹟。普廷的強權身段對歷史教訓是一種反逆，出於個人野心，但危害整個國家。這場戰爭，引發地緣政治的新局面，打破了經貿全球化帶來的後冷戰格局，再度形成以民主對抗專制的世界形勢。

國家與國家之間，存在著利益形態與意識形態的矛盾和潛在衝突，但文明仍是導正力量。二戰後為世界新秩序成立的聯合國並未竟其功，原以美、英、法、中、俄的同盟國對抗軸心國的日、德、義，現在改變為美、英、法、德、日對抗中、俄，歷史不斷改變軌跡發展。

左右對抗曾經是近代世界政治衝突的主要現象，但已變成民主和專制的差別。一九九○年代初，隨著蘇聯解體，東歐自由化，共產主義的人民民主專制已失去其魅惑的意識形態牢結條件。藉著人民民主專制的獨裁國家，中國與北朝鮮，一走資化，一執意共產主義原教旨，彷彿與蘇聯解體後的俄羅斯共構黑暗新軸心。

波蘭在華沙公約組織的戰後長時期，為了自由，離開自己國家流亡美國的詩人米洛舒（C. Milosz, 一九一一—二○○四），一九八○年獲頒諾貝爾文學獎，他的「咒語」，以「人類的理性是美麗而無可匹敵的」開始，廿行句中，有「美和青春是哲理和詩／她們的結合是為良善服務」，結尾「她們的敵人會把自己交付毀滅」。面對俄羅斯侵略烏克蘭的這一場不必要的戰爭，中國的習近平想發動侵台戰爭，有必要嗎？

堅持自己的國家終將恢復自由的米洛舒，一九九○年代，終得回到祖國波蘭。在政治壓迫的幻滅時代，未成為虛無主義者，持有信念的這位詩人，見證文明的力量。台灣也當如是，學習烏克蘭精神，堅持自由民主的信念，守護自己的國家。

（作者是詩人）

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