自由廣場》（林保華專欄）柯文哲的角色

國民黨徵召侯友宜後，似乎諸事不順。侯去見了台灣大學前校長管中閔，本來沒什麼事，但是當有人提及「侯管配」，並為郭台銘鳴不平後，管即表示對參選沒有興趣。侯隨即有意與國民黨智庫執行長柯志恩搭檔，柯也立即表示無此意願。在侯南下整合會晤王金平時，王以早餐相待，卻又表示原先與侯不熟。這些都反映在民調上，柯文哲取代侯上升到第二位。然而侯似乎不為所動，即沒有為他最差的青年票想辦法補上，也沒有像賴清德、柯文哲、郭台銘那樣去出席金門年度盛事浯島城隍廟的「迎城隍」活動，似乎背後有強大的後台在支持他。而國民黨主席朱立倫也似乎造王成功不再理了。

而此時的民眾黨主席柯文哲，則是與郭台銘眉來眼去。徵召以前兩人已經會晤過，現時兩人在金門相會；賴清德有與郭台銘同框，但是柯文哲沒有見到賴清德。郭柯兩人上下午兩度同框，此後在那裡會談什麼，自然暫且不表。而曾經發表過製造八萬機器人與共軍對打的郭台銘，對輝達創辦人暨執行長黃仁勳來台灣颳起的旋風卻毫無感覺。黃仁勳說，AI的iPhone時刻到來了，靠iPhone起家的郭台銘卻被「總統」蒙住，他的八萬機器人如何出現？雖然他聲稱關注年輕人創業，然而AI難道不是創業的好時機？

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那麼在這場總統選戰中，柯文哲會扮演什麼角色？華府兩岸專家葛來儀日前在華府智庫布魯金斯研究所分析台灣這次總統大選，指北京態度會傾向支持民眾黨主席柯文哲，因為對他比對侯友宜熟悉，她後來又補充說柯「不誠實」。然而這不會影響北京對人的選擇，無論未來民調如何變化，這個「三腳督」的選舉，柯文哲都是舉足輕重的角色。

柯文哲現在的角色，就是挖藍綠的牆腳。他沒有什麼政綱，他的絕活就是背誦習近平的「兩岸一家親」。既然是「一家」，也就不排斥統一。何況他對毛澤東佩服得五體投地，與習近平一樣。從這點來說，他可以得到深藍與紅色，包括支持郭台銘的票。對綠營，柯作為陳水扁醫療小組的召集人，有恩於陳水扁而自稱墨綠，所以也獲得部分「扁迷」的認同，這時政治大局服從個人情感而被拋到九霄雲外了。由於他善於花言巧語，對涉世未深的年輕人，他也有影響力。這三部分人加起來，相當可觀。

然而，由於郭台銘曾經表示會促進國民黨的團結，所以他要與柯文哲合作，是無形的，還是有形的合作？無形就是在外面給予精神與財力支持，有形就是參與選舉，那就涉及柯郭配，還是郭柯配，這就複雜許多了。柯文哲是民眾黨主席，誰都沒有能力挑戰他的主席地位；而郭台銘曾是大企業的老闆，習慣了獨斷獨行，也沒有人挑戰過他的地位；兩人都不會做「深閨怨婦」，因此體制可能被破壞。然而柯文哲有一個政黨在手，地位處於明顯的優勢，因此最終來說取決於郭台銘對「總統」著迷到什麼程度。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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