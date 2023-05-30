自由廣場》台語有效溝通 何患拼音異同

◎ 黃瑞培

拜讀多位先進近日對台語拼音及文字書寫的高見，筆者身為台語使用者，謹聊表淺見。

在教育部多年努力下，陸續建立「臺灣閩南語常用詞典」、「臺灣閩南語羅馬字拼音方案使用手冊」及「臺灣閩南語推薦用字七○○字表」等台語文字音規範，值得肯定。但不可否認，其中仍有一些值得檢討精進之處，例如：華語「可愛」、「浪費」、「散漫」，漢字原本就是「滑稽」、「饕餮」、「脫散」，台語可忠實呈現古字原始音韻，但上述範本另創「古錐」、「討債」、「脫線」等音近字詞，雖然通俗，卻錯失教育意義，殊為可惜。

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教育部雖推出閩南語推薦用字及台羅拼音，建立通用的文字書寫及拼音方式，普及台語文；但對於從小接受日語五十音、國語注音教育等世代，反而形成學習障礙。尤其教育部「閩南語語言能力認證」，「書寫測驗」除了漢字，還需書寫台羅拼音，反讓慣用台語的老一輩望之卻步，即使聽得懂、說得溜，也寫不出，成為語言認證考試的落第生。

「台語文字化」固然重要，但有效溝通應更為優先。目前，公視台語台的字幕幾乎都以教育部公告用詞呈現，「三天」寫成「三工」，「乾淨」寫成「清氣」，「很多」寫成「真濟」…，可是當觀眾看到「共糞埽清清咧提去擲」，多數以台語為母語的人，不僅無法馬上理解，甚至有看沒有懂，何況其他非母語學習者？

筆者建議，公視台語台應參考客語台的方式，雖使用本土語發音，但字幕仍顯示大眾慣用的文字，讓聽不懂的觀眾，至少也能看得懂，藉由邊聽、邊看、邊學，更有利於延伸觸角，擴展語文的閱聽大眾。

至於台羅拼音方式，就留給非母語人士及學術研究交流等有需要的人繼續使用吧！

（作者為高階醫管師、台語使用者）

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