自由廣場》韓國媽媽談School zone

◎ 姜庚旼

身為嫁來台灣的韓國媽媽，有兩個今年七嵗和四歲的小孩，我們住在臺北內湖，每天早上是爸爸送她們上課，放學時由我去接回家。國小一年級的姐姐常和我講，她想跟朋友一起走回家，媽媽可以不用來接。可是我實在不放心。

從學校到我們家要過兩個路口，第一個是Ｔ形路口，手動按鈕紅綠燈，常常有駕駛超速，也有高齡長者不耐久候而違規穿越，事故頻傳，我也有幾次差點被機車撞到，過馬路時非常緊張，根本不放心讓小孩自己走。

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第二個路口連紅綠燈都沒有，同樣也是三條車道交會，時常有趕外送的機車速度超快，非常恐怖，每次我們三個緊張得手牽著手，一直等到都沒有機車汽車才敢過去。

台灣不只是斑馬線和車道有問題，人行道也不友善。小孩三歲時我曾推著娃娃車突然卡到人行道凹洞而翻車，我氣得拍照寄臺北市政府網站投訴，過幾天市府才派人來補強。在人行道還會碰到單車爭道、機車亂停、商家佔用等等亂象，走起來不安心。

在韓國有駕照的我，想要在台北開車，但是每次看到奶奶爺爺違規穿越馬路，機車亂鑽，汽車插隊按喇叭等等，都讓我很緊張，練習了好久還是不敢一個人開車上路。很多外國朋友都有同樣的感覺。

原本韓國的行人死亡率高達三十八·九％，是OECD國家平均值十九·三％的兩倍，但韓國在去年制定了新法，規定只要有行人過馬路，任何車輛都必須停止。並畫設保護學童區域(School zone)，在區域內不管有沒有人過馬路，駕駛都必須在路口停止後再開。或許台灣可以考慮，讓小孩大人過馬路時都能安心。

（作者為家庭主婦，台大政治研究所休學）

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