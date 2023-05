自由廣場》中國人談國泰航空爭議事件

◎ 白兆

國泰空姐閒聊時嘲笑內地旅客英文不好,被人錄音爆料事件,接連數日被推上新聞頭條,國泰迅速解僱涉事的三位空姐,兩日內連發三封道歉信,仍然無法平息內地網民的眾怒。

誠然空姐並非無辜,服務業理應秉持統一標準和心態來服務客戶,而不是嘲諷和鄙視正在努力嘗試與你們溝通的弱勢一方,但過錯歸過錯,真的罪不至炒魷魚。

本就是幾個同事之間的聊天吐槽,卻被乘客錄音爆料,事件升溫演變至如此高度的背後根本原因,是因為陸港兩地日積月累的矛盾,已經到了針鋒相對一觸即發的地步!

試問,如今香港究竟還有幾人對大陸抱好感?空乘人員內心抗拒講普通話,大陸遊客不會廣東話、不熟練的英文被嘲笑諷刺,使得事件矛盾升級,最終的結果就是空姐全部被炒,全公司整頓普通話服務。數月來的送機票活動,讓國泰苦心經營的公關形象,被幾個空姐瞬間粉碎。

然而,事件本質在於空姐的敬業態度沒有內化生根,未徹底以專業標準來服務客戶,內地網民卻將此事的焦點轉移至普通話和廣東話乃至英文的對立,揚言要將機組人員全部換成內陸機組,再將普通話定為唯一官方語言,簡直讓人不寒而慄。

更荒謬的是此事的後續。有一名內地網民分享他乘坐國泰班機從歐洲飛往香港,空少面帶微笑走上前問:“Would you like me to speak English or Chinese?”該網友回答Chinese,本以為空少會講廣東話,沒想到空少開口就是普通話,該網友事後直言感到「陰陽怪氣」令人「渾身不適」,彷彿空少友善的微笑背後藏著的盡是陰險和邪惡。空乘人員真是難做人,一舉一動都被內地旅客看作是表演而非真心。

國泰如驚弓之鳥,下決心整頓語言服務環境,如今內地和香港的航線已經全機組都是普通話服務,表面上問題解決了,大陸遊客再不必擔心講普通話被歧視。但矯枉過正,只會讓彼此內心的隔閡罅隙愈發無法彌補。再嚴厲的教條,也只能規範口中所言而非心中所想。根本矛盾不解決,人人自危之下,上演的究竟幾分真心幾分假意?

(作者從事藝術行業,現居倫敦)

