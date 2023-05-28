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自由共和國》姜皇池／突破「一中原則」的WHA參與路徑

2023/05/28 05:30

從二○一七年來，政府年年都爭取參與「世界衛生組織」（WHO）活動（法新社檔案照）

姜皇池／台大國際法教授

從二○一七年來，政府年年都爭取參與「世界衛生組織」（World Health Organization，WHO）活動，近來中美關係轉變、COVID-19疫情起落，加上俄羅斯侵略烏克蘭等國際政經情勢變化，支持我國聲勢一年比一年浩大，今年邦交國與非邦交國場內外，支持我國參與WHA之議題，在WHA總務委員會乃至於大會之討論，都獲空前重視。儘管事與願違，「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」未能成功排入議程，但單單從世界衛生組織秘書長譚德塞所表示，「邀請台灣與否非其個人能左右，應由『全體會員』共同決定」，便可得知：我們是走在正確的道路上。

回顧過去，我國WHA參與問題與一中問題糾葛難分。WHA延續一九七一年聯合國大會第二七五八號決議宗旨，並在一九七二年作成第廿五．一號決議，確認中華人民共和國為中國唯一合法政府，驅逐蔣氏政權代表。此套一中原則邏輯，長年以來都是WHO拒絕邀請我國的理由，至少在二○二○ WHO秘書處依然為此主張。追根究柢，我國政府數十年前爭奪「中國唯一合法政府」立場，負面效應，在政府放棄此主張多年後，依然持續發酵，成為我國參與國際組織的阻力。

尤有甚者，中國在全世界推銷中國版本「一中原則」，除強調台灣屬於中國外，也透過法律戰扭曲聯大第二七五八號決議，創造台灣問題已獲解決假象。藉此，針對我國國際組織之參與，一概使用一中原則作為理由，將我國排除在各組織外。儘管二○○九年到二○一六年，我國曾在中國「許可」下，以觀察員身分參與WHA，然此運作模式，源自中國與WHO秘書處之安排，基於「九二共識、一個中國」所為，不僅我國能否獲邀參加全由中國單方面決定，具體能夠參與之會議類型與數量，亦由中國決定，全繫中國之好惡，我國參與並無任何保障，且對外更加深中國的一中主張，絕不可覆轍重蹈。

由此來看，相當清楚，中國排除台灣參與WHA是純粹政治考量，毫無任何正當性。以COVID-19疫情之例來看，病毒無國界，世界各地緊密連結，排除台灣百害無一益。另從WHO設立宗旨來說，台灣二千三百萬人衛生健康，值得且應該受到WHO重視與關注，這樣才是落實WHO目的宗旨；同理，我國公衛醫療體系，有能力也願意與世界各地交流，絕對有助於WHO推動各項目標。從各角度來看，就爭取參與WHA之議題，台灣絕對能站在道德制高點，可預見未來幾年，如果中國依然以一中原則堅決排除台灣，中國必將面臨逐步增加之壓力。

儘管如此，台灣在每年爭取參與WHA仍應審慎。就一中問題方面，我國在爭取參與WHA觀察員資格，都應避免落入中國一中原則的圈套，除應區別我國不是過去爭奪中國政權代表的政府，亦即聯合國大會第二七五八號決議與WHA第廿五．一號決議都無關乎我國參與外，也應避免透過與中國之雙邊安排，「與魔鬼交易」，將國家地位換觀察員參與資格。

務實方面，先以觀察員資格作為目標，對其他國際社會成員而言，觀察員的主體類型眾多，較能避開國家主權爭議，可較獲得更多會員支持。制度性保障方面，目標上設定以WHA作成正式決議，並以此決議為法律根據，使WHO秘書長有義務邀請台灣以觀察員資格參與WHA，如此可援引此決議，再當然取得常駐觀察員資格，毋庸重覆討論台灣參與議題。

整體來說，縱使結果未盡人意，今年政府努力的方向仍值得肯定，事實上，推動台灣以觀察員身分參與WHA，不能急也急不得，目前方法與方向皆對，毋寧是得審慎樂觀的。

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