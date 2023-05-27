自由廣場》﹙青年時評﹚中共的柯、侯抉擇

從葛來儀的觀察談起

◎ 林子堯

日前華府智庫「布魯金斯研究所」邀請美國頂尖的中國研究學者，討論有關台灣未來議題。其中，「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)提到，北京對侯友宜不夠熟悉，這次可能會支持柯文哲，引發關注。這會是中共對台政策的一大轉向？因為柯文哲也不承認九二共識，若中共屬意柯文哲，是否代表有可能放棄九二共識？對於兩岸關係發展路徑影響重大。

與何瑞恩(Ryan Hass)、卜睿哲(Richard Bush III)合著有《美台關係–中國挑戰會導向衝突嗎？》的葛來儀，和美國國務院與軍方有深厚關係，她對於台灣的研判，往往話中有話。這次她特別提起中共對侯的「省籍不信任感」，頗值得觀察。事實上，前新華社香港分社社長許家屯就曾說過，北京只對（台灣政壇）外省後代有期待。這個觀察看來似乎仍然有效。

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以侯友宜的台籍背景，還有對兩岸政策的陌生，不只是北京會聯想到李登輝，連國民黨內許多深藍支持者都有類似想法。最新民調顯示，柯文哲與侯友宜的支持率差距越來越小，甚至部分藍營票有往柯跑的意向，因而有論者推測北京有可能改押寶柯文哲。但這裡又出現兩個矛盾。

首先，侯友宜雖對北京不熟悉，但他也非親美，則對北京來說，侯應當是「可造之材」才合理。更重要是，國民黨最新通過的政策綱領，明確提到九二共識，侯友宜有不遵守的空間嗎？若侯友宜最後接受九二共識，北京對其猜忌是否會減少？還是只要台籍背景，北京一律不接受？

再者，若侯友宜因為省籍問題而遭否決，那柯文哲不但是本省籍，又不承認九二共識，為何北京能夠接受？或許可以推論是因為柯文哲的「兩岸一家親」，經歷多次雙城論壇而獲「認證」，以及從政前後與中國方面互動的經歷，中共對柯的熟悉遠超過對侯的陌生。若柯能在九二共識議題上保持沉默，甚至轉彎依附，則支持柯理所當然。若柯仍與台灣多數民意一樣不承認九二共識，中共或許順勢淡化九二共識，不再與國民黨在「各表」與否糾纏。

二○二四是習近平擔任中共領導以來，台灣第三場總統大選，攸關習近平的「面子」，以及中共對台走向。柯文哲若成為中共新押寶對象，國民黨還有多少「兩岸紅利」？北京對台政策若有轉向空間，不只是對國民黨釋出訊號，對民進黨的暗示也值得仔細推敲。

（作者為台大國發所兩岸組碩士、高雄市民）

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