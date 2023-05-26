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自由廣場》從張忠謀一席話談大學職業準備教育

2023/05/26 05:30

◎ 黃榮文

民眾黨主席柯文哲在政大演講中提到：「大學科系畢業生起薪如果過低就應該縮編」，引發輿論譁然。而台積電創辦人張忠謀則在日前表示，步入職場的謀生能力「是進入大學首要學會的」，更引人深思。

其實大學畢業生起薪高低，除國內產業結構及人力需求問題外，科系教育目標及其課程架構應能讓學生學後足以符應就業需求，並在職場能穩扎穩打，職位逐步攀升，並有能力橫向拓展其他職務。亦即，科系應具備「職業準備教育」功能。

「職業準備教育」一詞在《技術及職業教育法》第三條中明確定義：提供學生進入職場所需之專業知識、技術及職業倫理涵養教育，及建立技職專業之榮譽感。但《大學法》第一條開宗明義：「大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨」，通篇未提職業準備教育，沒告訴學生讀完大學還是得就業，彷彿讀一般大學就是要努力追求知識，大學念完，續攻碩士班、博士班。然後呢？不知道！

昔日技職學校的職業準備教育目標常見諸其校訓，例如筆者曾就讀的彰工，其校訓為「誠、正、專、精」，亦即教授學生具備專精的專業理論（知識）與實作本領（技術），同時要有誠正的職業倫理涵養，在在符應《技術及職業教育法》中的定義。母校畢業生不論從事任何行業，多能恪遵校訓，竭盡所能貢獻社會，頗獲好評；多數昔日的高職、今日的技專校院也都有其明確的職業準備教育目標。

許多大學生對「職業準備教育」嗤之以鼻，認為那是技職體系學校專有的名堂，殊不知分數頂尖的醫學系最注重的「實習醫生」，就是一種職業準備教育，實習未過便無法取得醫師執照。同樣地，法律、美術（藝術）、音樂、體育、醫護等等，均有其特定的職業準備教育過程，這些科系通常較無就業問題，起薪高低則端視個人能力而定。但若大學科系欠缺明確的職業準備教育目標，則學生進入該科系後，很容易對前途感到茫然。

起薪低並非全是教育問題，但如果大學科系未能明確提供學生職業準備教育功能，建議儘速檢討修訂，科系專任教師並應加強與職場間的連結，才能適度提供學生必要的協助。

（作者為彰化師大兼任教授，彰師大附工前校長）

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