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社論》「台灣」不是中國內政

2023/05/25 05:30

G7峰會重申，台海和平穩定的重要性。北京千篇一律：台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，香港、新疆、西藏也純屬中國內政，絕不容許任何外部勢力干涉。不僅北京，把兩岸關係內政化，台灣也不乏其人。國民黨的徵召大戲，從第一回合來看，郭台銘雖然功敗垂成，但他透過這段時間的使力，表現得十分投合北京之所好。其中之一，便是，「兩岸談判不需要任何其他外國勢力介入」。所謂的「外國勢力」，掐指一算似乎主要指美國。

所謂的和平宣言指出：「在金門，中華民國與中華人民共和國誠意地直接談判，不需要任何其他外國勢力介入」，「積極設立兩岸談判的常設處所，邀請對岸代表前來（金門）見面討論，我們不需要到任何其他地方去，也不需要任何外國個人、團體、組織居中穿梭傳話。」這樣的主張與北京若合符節，而與民主世界視台灣為全球性議題針鋒相對。

上個月訪美前，尹錫悅在路透專訪時強調：「台灣議題不單純是中國與台灣之間的問題，而是跟兩韓關係同樣影響國際社會的全球性議題。」尹錫悅，呼應了布林肯所說的：「全球之所以如此擔心台海爆發危機，是因為這不是中國內政，而是攸關全世界的問題。」可以說，這是中國武力脅迫台灣，所激發出來的民主世界共識。當時，北京抨擊尹錫悅：「台灣問題不容他人置喙。」這種腔調，與「不需要任何其他外國勢力介入」何其相似！二○○五連胡會，二○一五馬習會，便是實際案例。之前李登輝，則避開此一陷阱。這就決定了，李、連馬的國家認同，分處兩條平行線。

一九七二上海公報，北京宣稱：解放台灣是中國內政，別國無權干涉；美國則重申：它對由中國人自己和平解決台灣問題的關心。一九八二雷根對台六項保證直言：美國無意扮演任何台灣與中共間調解人的角色；和談是中國人自己的事，應由中國人依其自由意願自行解決，美國所唯一關心的，是此問題必須以和平方式解決。直至蔣氏政權終結，台灣民主化、本土化，「兩岸的中國人」終於從美國的政治詞庫淡化，取而代之的是二三○○萬人自決前途，以及，兩岸「統派」的最後一博。拜登說：「它（台灣）是獨立的，由它自己做決定。」美國的政策演變，致使北京對「外部勢力阻撓統一」、「勾結外部勢力謀獨」更為敏感，不時戰狼叫囂。為此，中美關係正在螺旋式下墜。

從「不需要任何其他外國勢力介入」，回顧「疑美論」之認知操作（乃至衍生為「反美論」），可資想像台灣親中陣營的內在世界。「疑美」、「反美」，用來當作國內選舉策略，只是其中一個層面。另外一個層面，則是用這種孤立手段，框限台灣在內戰結構下走向統一。他們深知，追求「民族統一」，有兩個障礙，一是台灣的民主，以及，由於台灣民主化所加入的國際因素。內部的民主是浮動的，他們還有機會，例如二○○八至二○一六、二○一八、二○二二的選舉。國際的因素，則牽動地緣動態。近年美國頻繁通過的友台政策、法案，民主國家、組織對中國威脅台灣之反制，很明顯不接受中國挑戰國際秩序及企圖武力片面改變台海現狀，在台灣民主深化中更不容兩岸的「統派」閉門「促統」。於是，就像近年來的發展，兩岸的「統派」越想把台海議題內政化，民主世界便反其道合力將之國際化。癥結在於，台灣主流民意維持獨立的意志，越來越抗拒那些「統派」追求之「專制統一」。如果新疆再教育營遠在天邊，香港二度回歸卻近在眼前，台灣人民絕對不當沉默的羔羊。

兩岸的「統派」謀台日急，凸顯了台灣在內外劇變中，自成一國的價值已獲民主世界深刻體認，尤其是三年疫情在國際公衛貢獻、可信賴供應鏈，與對岸的趁疫謀霸、謀台、謀港，形成強烈對比。但那些「統派」也看出了，台灣的民主是脆弱的環節。如果利用民主、偽裝和平，就把台灣人民的想像，閉鎖到一中死胡同，堪稱最廉價的統一。萬一他們得逞，「外部勢力」也愛莫能助。如果按照他們的偉大復興，台灣納入一中帝國，未來這個島嶼將變成中國挑戰美國霸權的最前線、軍事基地。搞不好，被統的台灣也不必再教育了，立刻一步到位軍事統治，連一國兩制都不演了。屆時，台灣若在中美衝突下淪為戰場，年輕人可能被北京當砲灰。兩岸大一統，台灣變戰場，那才是最大的諷刺與惡夢！

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