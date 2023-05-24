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自由廣場》（林保華專欄）國民黨的十字路口

2023/05/24 05:30

中國國民黨在這次台灣總統選舉中的徵召，以花落侯友宜頭上結束。由於遊戲規則不明確，引發許多爭議。然而如果從更長的歷史長河來看，這次徵召侯友宜參選總統，應該還是國民黨的一種進步表現。

國民黨與民進黨的不同，最根本有兩條：一條是民進黨認為中華民國台灣是主權獨立國家，兩岸互不隸屬；國民黨則認為有九二共識，且聲稱是「一中各表」。一條是民進黨堅持民主自由；國民黨則是主張統一，不談民主自由。但是這次侯友宜在這兩個議題上有所改變，至少目前有改變，以後我就不敢說了。

侯友宜至今都迴避「九二共識」，因為這不但是國民黨與民進黨分歧所在，也是國民黨與共產黨分歧所在，因為中共認為「九二共識」就是「一個中國」，國民黨則認為是「一中各表」。既然如此，提它幹嘛？而且習近平在二○一九年提出要在台灣貫徹「一個中國」下的「一國兩制」，因此侯友宜提出反對一國兩制，實際上就是不認同中國的「一個中國」，但是他不敢說；就如同他說不做大國的棋子，他不敢說這大國包括中國。

民進黨的總統參選人賴清德明確提出民主自由是民進黨的DNA，侯友宜也提民主自由是國民黨的DNA。民進黨從誕生起就是民主政黨，所以取名是民主進步黨，也以民主作為自己政黨的行事準則。反之國民黨，除了被歷史潮流捲入參與民主選舉外，一向就是列寧式的政黨。台灣民主制度創立人李登輝雖然是國民黨員，但是後來被國民黨開除。因此可以說國民黨被迫參與民主政治，但是民主絕對不是它的DNA。

雖然這次侯友宜還沒有提出明顯的參選政綱，他也缺乏綜觀全局的眼光與執政的能力，然而比起郭台銘，侯還是代表國民黨的希望。反觀郭台銘，雖然他沒有恢復國民黨籍，但提出的都是國民黨老掉牙的東西。例如「一中各表」、民進黨阻擋他買疫苗、六歲以下兒童由政府扶養等。甚至蔡英文總統執政初期的年金改革，他也要翻案。在戰爭與和平問題上，更是散佈對中共的幻想，認為只要他當選總統，共機就不會擾台，好像他是中共中央軍委主席，至少是軍委主席的好朋友，得到他的保證？

總之，郭台銘的主張就是「和平、繁榮、清廉」，即沒有國家主權，也沒有自由民主；沒有主權的和平就是任由獨裁者全權決定，他人不得表達異議。繁榮，都像他那樣？有了民主，還不能保證完全清廉，沒有民主，誰來監督？既然民主不能當飯吃，當選總統後台灣的民主制度還要不要？

侯友宜被國民黨徵召以後，前總統馬英九還沒有表示祝賀，說明他另有想法。很簡單，侯友宜代表了國民黨本土派。現在國民黨執政的地方縣市大部分也由本土派掌控，他們大多支持侯友宜。外省權貴在國民黨中的勢力逐漸衰退，這是歷史趨勢；看看郭台銘還有沒有辦法擋住這個趨勢？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment

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