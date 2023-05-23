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社論》廣島G7峰會的真正考驗才要開始

2023/05/23 05:30

在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）領袖會議閉幕。週末期間的這一國際盛會，由於日本首相岸田文雄精心策劃，中國及俄羅斯野心引起普遍反感不安，全球因戰爭與疫情面臨嚴厲挑戰，與會各國群聚凝聚共識，向麻煩製造者和世人發出明確訊息，是一次成功的會議。

對我國來說，G7峰會確認了台海和平現狀不容以武力片面改變。峰會東道主岸田就此言簡意賅：與會領袖再度確認台海和平穩定的重要性，並對和平解決兩岸問題達成共識。美國總統拜登說得明確：如果中國片面對台灣採取行動，盟國將有所回應，也要讓台灣能自我防衛。德國總理蕭茲同樣強調，各國應努力阻止台海發生戰爭。G7公報重申台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，從而，「台灣有事，就是日本有事」已然進階為「台灣有事，就是世界有事」。

對於中國，英國首相蘇納克一語道盡要害：中國是全球安全和繁榮的最大挑戰。同樣是拜登的話：G7無意與中國脫鉤，但共識是去風險化，供應鏈多元化，以免過度仰賴單一國家。峰會公報強調，各國對中國將採取集體及個別行動，因應中國扭曲全球經濟的非市場政策和做法，打擊包括非法技術移轉和數據洩漏等行為。除了此一被視為對中國「統一戰線」的反經濟脅迫倡議，成員國也嚴重關切東海與南海局勢，關注西藏、新疆、強迫勞動等中國人權問題及香港人權、自由、自治狀況。參與廣島峰會各國就此達成共識，確立對中國的共同立場。

除了工業大國領袖，廣島峰會也擴大對抗中俄的包圍網，廣邀全球南方主要國家參與，包括八個非成員國及七個國際機構。其中，印度是今年二十大工業國（G20）輪值主席國，其不結盟政策與烏俄戰爭中的立場備受關注；印尼為東南亞國家聯盟十國主席國，葛摩聯盟代表非洲聯盟五十五國，庫克群島是十八個成員組成的太平洋島國論壇主席國。就新興及開發中國家所關切的議題，包括糧食、公共衛生、開發援助、性別、氣候、能源、環境、法治等國際合作，峰會以兩天議程討論，期能擴大G7與上述國家地區的交流及影響力。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基無疑是廣島峰會的「神秘嘉賓」。這位風塵僕僕爭取世人支持的戰時領袖，原預定以視訊形式參加，卻突然現身廣島；其神秘性及吸引新聞媒體關注，有如岸田今年三月訪問印度後閃電式飛往基輔，成為戰後首位訪問烏國的日本首相。澤倫斯基此行，不但為烏國爭取更多軍事援助，美國同意盟國提供F-16戰鬥機，與印度總理莫迪等數國領袖會談，在廣島原爆紀念館強調「人類的歷史不應該有戰爭」特別鏗鏘有力。

回顧以往，成立於一九七五年的G7，當時成員有六，第二年加拿大加入，一九九八年再增俄羅斯，成為G8，但它併吞克里米亞後遭踢出，又回復G7。除了七國，歐盟委員會和歐洲理事會是常設非正式成員，參加峰會圓桌會議及領袖合照因此有九位。成立至今，失業、通貨膨脹、能源危機一直是主要關切議題。就屬性來說，它有如富國俱樂部，沒有常設機構，不基於國際條約，主要透過定期會議，形成共識，發表公報。G7成立時，成員的GDP佔全球七成，如今降為四成。相形之下，由G7、金磚五國、七個重要經濟體、歐盟組成的G20包羅較廣，但烏俄戰爭改變形勢，中俄與西方關係生變，G7這次以擴大會議方式邀全球南方主要國家參與，即為適時應變之計。另外，在峰會之餘，各國領袖進行雙邊或多邊會談，美日韓有「三方會談」、美澳日印有「四方安全對話」、澤倫斯基會見拜登等各國領袖，都是這次廣島峰會的場邊看點。

廣島峰會因此順利圓滿，岸田首相的人氣上升。會後更重要的，是各國能否兌現承諾，把共識轉化為實際有力的行動；堵住對俄羅斯制裁的漏洞是其一，有效因應中國挑戰尤至關緊要。G7公報提及中國達二十幾次，美國白宮國家安全顧問蘇利文說，公報關於中國的文字「完全直截了當」，「沒有敵意，也不是無緣無故」，是「直接而坦率」；拜登還宣稱，美中關係預料將很快改善，尤值得關注。

另一方面，中國指G7「炒作涉華議題，抹黑攻擊中國，粗暴干涉內政」；俄羅斯宣稱G7「不只打算在戰場上打敗俄羅斯，還要把它做為地緣政治競爭者消滅」。顯然，廣島峰會結束，面對諸多挑戰，以行動實踐承諾的真正考驗才要開始。

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