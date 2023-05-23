自由廣場》不上免費課輔的學生們

◎ 林政武

這些年來，針對學習落後的學生，透過學習扶助測驗，認定需要接受學習扶助的學生，學校便會發放同意書調查願意接受服務的學生人數，於寒暑假及學期中，共四個時段開班，費用全部由政府(納稅人)買單，也就是說家長可以不用負擔任何一毛錢，就能讓自己的小孩接受課後輔導，照理說這樣的免費課輔，家長應該都要勾選同意才是，結果令人意外，卻也不讓人意外，請聽我道來。

以筆者任教班級為例，大概有三分之一的學生不參加，理由不外乎是有事不能參加、已經在外補習、要回外婆家、已安排旅遊等理由和藉口，為防學生私下偽造家長簽名，針對不同意參加的學生，一一和家長確認，其實只有一個，那就是孩子不想參加，所以那些理由大部分都是學生自己編造出來的藉口，有些家長和我通完電話才知道那是免費的，也就是說家長根本沒看同意書的內容就簽名，這種家庭教育出來的學生，學習成績嚴重落後，學習態度消極，總是做出種種令人意外的行為，深入了解原因之後，你自然就不會感到意外。

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這些在班上成績吊車尾的學生，大部分成績不好的主要原因，不是學習障礙，而是家庭教育出了問題，政府免費開班讓這些學生參加，學生愛來不來，學習態度很消極；學習態度良好的學生，參加學校開設的第八節跟寒暑輔，卻要自費繳錢才能參加，這種弔詭現象，就好比有些中低收入家庭不積極開源節流，把政府跟民間慈善單位的補助視為理所當然，然後在貧窮線附近的家庭，每天這麼努力的工作，省吃儉用，卻什麼補助都拿不到。

每年花這麼多時間跟金錢在這些不知感恩跟放棄努力的學生身上，為何不將這筆經費拿來開設衝刺班或加強班，讓有心向學卻沒錢補習的學生，可以在有一定基礎的學科能力上更加精進，硬逼那一群根本無心讀書的學生坐在教室放空來得有意義，當然上位者肯定又會把那一套所謂我們不能放棄每一位孩子的理論搬出來，而理想和現實就像兩條平行線，永遠不會有交集。

（作者是現職國中教師）

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