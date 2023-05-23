自由廣場》詐彈恐嚇事件，中共默許？

◎ 于則章

打從二○二一年起，化名「唐澤貴洋」的廿四歲中國張姓留學生，不時寄發電子郵件宣稱他在台灣的機場、車站、一○一大樓等公共場所放置炸彈，雖然最後都證實只是「詐彈」，但每一次都搞得警調人仰馬翻，更影響台灣的交通運輸與業者的正常經營，而這樣的「詐彈」恐嚇最近更密集發生。由於張姓留學生早已離境，使得台灣只能透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議尋求中國協助抓人，但是中國到目前為止卻是已讀不回，讓人高度懷疑這是否為中國方面所授意的「灰色行動」！

中國對於網路管制之嚴舉世皆知，如果沒有中國政府的允許，擅自「翻牆」進行國際聯網，會被罰款人民幣一千元（約合新台幣四千三百元），比吸毒罰款還高了一倍。而張姓留學生居然可以持續三年一再「翻牆」發電郵恐嚇台灣，而時間點又集中在台灣獲國際力挺對抗中國文攻武嚇期間，因此讓人懷疑若非中國政府授意，至少也是默許！

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果真如此，那麼政府透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議尋求中國協助，就是不切實際的期待。畢竟中國政府自己都在對台灣進行軍事恫嚇，還不斷地放假消息發動認知戰，巴不得這樣的恐嚇事件越多越好，才能把台灣搞得烏煙瘴氣，讓國民黨這些統派勢力可以大作文章，行銷他們的「中國優越論」和「兩岸和平牌」，因此怎麼有可能會配合台灣逮捕人？

（作者為公務員、台北市民）

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