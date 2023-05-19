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自由廣場》侯友宜的空白與填充 令人憂心

2023/05/19 05:30

◎ 王濬

侯友宜在支持者「千呼萬喚」與競爭對手的「銘謝惠顧」後，終於獲得朱立倫的徵召。國際媒體隨即也發表評論，《華爾街日報》說，侯「在處理攸關台灣前途的地緣政治議題上經驗有限」；《紐約時報》則更直白形容侯「在兩岸議題上『有如一張白紙』」。

兩大國際媒體仍算客氣，事實上對台灣人來說，這幾個月來一直在忍受的都是侯友宜在主權、兩岸、外交、安全等議題上的政策空洞、論述匱乏、無經驗更無願景與想法。已經不只是「白紙」了，根本是對選民交「白卷」，自恃就算什麼都不做，也有藍營支持者「含淚投票」，真是未免太小看台灣的民主與選舉。

侯友宜說要「捍衛中華民國」，卻不敢反對中共設定是要消滅中華民國台灣存在的「民主協商」和「總體方略」；說「民主自由無法取代」，又逃避對擺明會讓民主自由消失的「統一」主張表態；說「中華民國前途二千三百萬人決定」，可是對超過七成民意反對的「九二共識」，到底要聽多數台灣人的聲音，還是繼續把它當成是國民黨的「傳家寶」，侯至今顯然也還未決定好。

看似精美華麗的包裝打開，裡面卻什麼都沒有，只放了張寫著「我要勝選」小卡的空箱，這就是侯友宜的寫照，也是國民黨剛在中常會推出準備要給台灣人的二○二四年「大禮」。

侯友宜在攸關台灣國家前途、區域和平穩定的外交與兩岸政策上持續「空白」，更可怕的，是國民黨內的「菁英」與統派們，到底能在「侯總統參選人」的「空白」之際，趁機塞進多少他們想要、中共滿意，卻又不被多數台灣人所接受的過時想法與超現實主張？

從馬英九的「『九二共識』復活」與「台灣是中國不可分割的一部分」，到洪秀柱的「一中同表」與「新疆和諧歡樂」、張亞中的「兩岸統合」與「二○二八年簽和平協議」，還有王建煊的「二○二五和平統一」……身為總統參選人的侯友宜卻立場模糊、毫無理念，越是空白，就越有可能被各種莫名其妙的妖魔鬼怪趁虛而入，使得台灣的獨立自主與民主自由更岌岌可危。

（作者為前陸委會機要秘書）

◎ 林金忠

新北市長侯友宜成為代表國民黨出戰明年總統選舉的候選人，然而，筆者認為侯友宜比當年的高雄市長韓國瑜更不適合擔任總統。

侯友宜除了「落跑」與韓國瑜的「違背誠信」相同之外，他對於總統專屬職權的國防、外交、兩岸事務的陌生程度遠遠大過於韓國瑜。台灣人民已經用選票告訴韓國瑜不適合擔任總統，被取笑「草包不住火」的韓國瑜狂輸蔡英文超過三百萬張選票，光看這選舉結果，條件比韓國瑜更不適合擔任總統的侯友宜的慘況將可預料，尤其是在公開辯論之後，是驢是馬就見真章了。

韓國瑜的「高雄發大財」與侯友宜的「侯侯做代誌」都是虛幻空洞的口號，韓國瑜屢屢鬧笑話，侯友宜會好到哪裡嗎？

侯友宜除了「草包不住火」「屢鬧笑話」及「落選有被罷免的風險」與韓國瑜相同之外，侯友宜還有一項「藍皮綠骨」的顧慮，因為，第一位台灣人總統李登輝已經足夠讓藍營支持者戒慎恐懼。綜合上述，筆者還是大膽預測二○二四年的總統當選人絕對不會是侯友宜。

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

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