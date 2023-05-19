自由廣場》該不該買「超級大黃蜂」？

◎ 張延廷

美國有意以「緊急授權」方式，提供台灣價值五億美元（約新台幣一五三億）武器援助，還傳出要售F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰鬥機給台灣，這從軍備換裝的科技層面值得推敲箇中內涵。

由於我國空軍幻象戰隊近年妥善率低於原廠標準，達梭公司又屢次藉故延後供應機材造成料件補充不易，性能又趕不上新世紀的空戰要求水平，已和對岸新型戰機產生明顯落差，法國在國際政治利益考量下又不提供性能升級，這些因素讓我國有其必要思考引進戰機以彌補戰力空隙。

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目前世界其他「大黃蜂」使用國家，諸如芬蘭、瑞士、科威特等，都已隨美國海軍的步伐開始選擇下一代新機種，而且原本屬於海軍航母艦載機的後勤維修邏輯和空軍戰鬥機明顯不同，使我方飛行和機務人員需要長時間培訓，都形成各種挑戰。

再者，目前飛行員以換裝F-16V為優先順位，而且F/A-18E/F為雙發動機、雙尾翼，目前空軍的全部機庫、機堡規格完全不符需求，現有的場站設施也要大幅更新，導航、助航設備亦必須同步換裝成與美軍同樣規格，這些都要花費大筆額外預算才能達成。美國海軍戰鬥機儀表、技令、手冊、換裝課程全是英文，亦是「北約標準」，我們的飛行員及幹部與「北約標準」有明顯的差距，都必須去克服。

使用美國海軍艦載機對我國空軍是全新技能，空、地勤人員培訓的複雜度並不亞於當年的「幻象」機隊，何況二手戰機的維持費必然昂貴，只要原廠一停工，要再重新開生產線，將又是一筆經費，而台灣近年已付給美國大筆軍購費用，何以其他軍備一再延遲撥交，卻又出現此一風聲，著實耐人尋味。

F/A-18E/F超級大黃蜂比原本F/A-18C/D機體增加了25%，幾乎和F-15戰機一樣的尺寸，在動力方面，雖然換裝通用動力的F414發動機比原本F404發動機多了三千磅推力，但其推重比卻未超出1：1，美國海軍只是用來作為銜接航空戰力的過渡機種。至於美國國防部撥發預算給製造商波音公司，其目的是要波音研發第六代具人工智能AI的全新概念戰鬥機。這項安排在柯林頓時代就已規劃，因此只有澳洲空軍買二十架F/A-18F雙座機，而且重點還在新構型的EA-18G「咆哮者」電戰機上，而其他原來F/A-18C/D「大黃蜂」各使用國都未再續用F/A-18E/F「超級大黃蜂」。

F/A-18E/F並沒有F-15的強大攔截能力，但「超級大黃蜂」的對地攻擊能力頗強，符合美國目前在西太平洋對中共戰略嚇阻布局，所以無論是哪一型，兩者背後都各有美國的戰略盤算。

軍武界把F/A-18E/F「超級大黃蜂」戲稱為「塑膠蟲」，飛行速度甚至比它的前一代F/A-18C/D還慢，只是強在換裝了全新一代的機載雷達和電子戰與對地打擊能力，此機種看似威力強大，好像放一個聯隊在台灣，等於有一艘美國航母的航空戰力。推測美國意在藉此試探台灣對於二手戰機的興趣，另又測試中共的政治容忍底線。所以與其問美國願意出售「超級大黃蜂」戰機，還不如看成是美國對台海兩岸情勢的又一次試探。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

幻象vs.超級大黃蜂

◎ 宋磊

隨著中國空軍施加對台壓力，穿越海峽中線已成常態，新竹空軍基地距離福建平潭僅有一二六公里，也是北台灣僅有的空軍基地，部署於新竹的幻象戰機因具備快速爬升的優勢，長期以來在空軍具有重要的地位。

然而，隨著F-16V、IDF戰機相繼性能提升，其水準已超越當初採購的型號，幻象戰機雖然在制空攔截仍有爬升的優勢，但法國長期因政治因素，不願意針對我國幻象機隊進行大幅度的提升，即使空軍已將相關的零附件備妥，服役廿餘年的幻象，仍面對著嚴峻的考驗。

為此，從美軍現役的戰機來論，F-15EX先進鷹與F∕A-18E∕F超級大黃蜂戰機皆屬於優秀的四代半戰機，前者為雙發動機，機翼／腹下共有九個武器掛點，酬載量三六七四一公斤，最多能攜掛十二枚空對空飛彈，單價約為八千七百七十萬萬美金；後者同樣為雙發動機，為美海軍的主力機種，共有十一個武器掛點，酬載量二九九三八公斤，一般攜帶八枚空對空飛彈，單價約五千一百萬美金。以台灣國防預算負荷來說，超級大黃蜂較為合適，以裝備互通性來看，美製裝備均適合台灣，以起降能力而言，超級大黃蜂所需的起降跑道較短，更適合我國。

雖然幻象戰機仍是一款相當優異的空優戰機，但受限於法方對台軍售保守，目前僅有美國願意給我們較大彈性，若軍方未來欲針對北部空防精進，除了仰賴傳統的防空飛彈／雷達系統外，新式戰機的採購將會是另一種選項。

（作者為淡江大學戰略所博士生，空軍子弟）

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