社論》地緣動態左右台灣政局

侯友宜獲國民黨徵召，選戰進入下一階段，國民兩黨將短兵相接。郭台銘表示，將盡最大努力支持他勝選。郭也把自己總結的和平宣言，付託給侯。該宣言，在藍營頗有論述代表性，不知侯會如何看待？從連、馬到朱、郭的這條路線，侯會入列嗎？大家且看侯的起手式。

其實，侯首當關注的，反而是台海上空的地緣風雲。暫且不談被徵召前的事，十九日至二十一日廣島舉辦G7高峰會，美日韓領袖將三邊會談，鐵三角抗衡中國，就是侯的隨堂考。白宮表示：G7領袖將展示，對中華人民共和國的挑戰有共同的處理手法，一個以共同價值觀為基礎的處理手法。與此同時，美國國防部長奧斯汀告訴國會議員：美國很快就會透過國會去年批准的總統撥款權，提供台灣額外重大安全援助（外傳五億美元）。侯必須超越國共同溫層，正視地緣動態之加速度變化，為自己設定立於不敗之地的戰鬥位置，從而於二○二三在國際熱氣旋、國內主流民意的交互作用下，與八年來受到民主陣營支持的政黨推出的候選人一較長短。

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台海危機，始作俑者是北京。布林肯強調：必須在侵略者與受害者之間做出選擇。（路透資料照）

有人認為，國內政局的變數，兩岸因素高於地緣政治。藍營深信，中國武力威脅不是針對台灣人民，而是針對民進黨種種挑釁言行。其實，地緣動態，正在籠罩台灣。他們的解釋窄化到「內戰結構」，甚而是附和北京的倒果為因，遮蔽了更大的視野。事實上，近年的台海緊張情勢，源頭出在地緣政治之劇變。大體一如日本外相林芳正所指出：一，中俄正在加強軍事合作；二，北京企圖改變東海、南海現狀並增加對台軍事活動；三，朝鮮以空前的頻率與方式進行彈道導彈發射。而二○二○源自武漢的新冠疫情為害全球，二○二二中俄發表聯合聲明後，普廷揮軍入侵烏克蘭。凡此，便是改變地緣景觀，衍生台海危機的國際背景。

平心而論，民進黨若是始作俑者，國際社會尤其美國，早就出手教訓蔡英文了。不過，國際認證的挑釁者，卻是習近平。而且，民主政府、國會絡繹不絕來台表達力挺，G7、北約、歐盟不斷警告北京切勿以武力改變台海現狀，美國對台灣的預防性軍事支持更是前所未有。今年以來，韓美、日美、菲美同盟之再鞏固，韓日歷史恩怨之融冰，無一不是衝著中國威脅而來的。「台灣有事就是日本有事，也是日美同盟有事」、「台灣問題不僅是中國與台灣之間的問題，而是像北韓問題，是全球性的問題」、「菲律賓批准開放更多軍事基地供美軍使用，一旦台灣遭受攻擊可能會有用處」，台灣周邊國家的動態一再凸顯，習近平正在扮演專制集團的領頭羊，台灣只是他強國夢的第一塊骨牌，問題不在誰執政。而蔡英文二○一六執政以來，民意更傾向維持獨立現狀。恰在此時，中美關係也破局了，從川普到拜登，兩國激烈競爭、衝突邊緣，所謂的九二共識、同屬一中，幾乎從華府的政策討論中消失無蹤。未來回顧，搞不好，維持現狀是北京最好的機會，至少可以避免台灣離心力與天下圍中力道之加乘效果。

話說，藍營至今幻想「一中各表的九二共識」，罔顧北京早已說清楚講明白：所謂的「九二共識」是指各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，也就是體現一個中國原則的九二共識。什麼是一個中國原則？北京的官方定義是：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是中國唯一合法代表，台灣是中國不可分割的領土。」藍營心繫統一要令人尊敬，至少也要如兩蔣所宣稱：「對中華民國而言，所謂統一問題，即是如何摧毀匪偽政權，使大陸同胞重獲自由的問題」，面對「一黨專政反獨促統」，更應堅持「建立民主、自由、均富的中國」。「反對一國兩制」，「反對台獨」，國台辦回應侯：「制度」不同不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。既然如此，藍營為何連「民主中國」都不敢想像！

台海危機，始作俑者是北京。布林肯強調：必須在侵略者與受害者之間做出選擇。美國國務院直言：「我們力促北京，停止其對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而與台灣進行有意義的對話。」很明顯，藍營不接受美方的分析，而是大搖大擺倒向中方的說辭。藍營愛聽的，北京留聲機重複播放獵巫民進黨之言，潛台詞其實是敵視台灣主流民意。與北京同一個鼻孔出氣，連戰、馬英九、朱立倫、郭台銘之後，會再加一個侯友宜嗎？侯會不會加入像希臘神話中的海妖行列，用迷魅的歌喉吸引水手傾聽失神，缺乏定力者遂在蠱惑下難逃觸礁沉沒之死劫？大家正在看他的選擇。

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