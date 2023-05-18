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自由廣場》三問侯友宜

2023/05/18 05:30

◎ 黃惟冰

新北市長侯友宜十七日獲國民黨徵召，將代表參選二○二四總統。在發表感言時，侯友宜三度疾呼，「再次讓政黨輪替」，但卻沒有闡述如果輪替成真，侯友宜與國民黨又要為台灣帶來什麼改變。等於只見口號，不見牛肉。

事實上，觀察許多泛藍媒體與意見領袖過去幾年的討論焦點，至少有三件事，侯友宜作為國民黨的總統候選人，應該要有明確答案。

第一、核四是否重啟。侯友宜在擔任新北市長期間，除了暫緩核二廠乾式貯存設施的興建，導致使用過的燃料棒無處可放。更講過無數次，沒有核安，就沒有核能。如今，面對許多引頸期盼使用核能的泛藍群眾與工商團體，侯友宜有責任說明在他的能源策略中，核能將扮演什麼角色，以及核廢料要何去何從。

第二、軍公教年金改革是否逆轉。為了處理軍公教年金的財務危機，蔡政府接下了這顆馬政府不願處理的燙手山芋，也因此得罪廣大的軍公教族群，乃至其家庭成員。倘若政黨再度輪替，侯友宜是不是就會取消年金改革，甚至補發過去刪減的年金，相信許多退休軍公教都在等一個答案。

第三、為了回應中共不斷加強的對台軍事威脅，蔡政府在去年底宣布恢復義務役期至一年。此舉雖然有助國家安全與鞏固盟友對台信心，但也讓國內外有意炒作戰爭風險論者「撿到槍」，持續攻擊蔡政府。由於延長役期除了涉及役齡男性的生涯規劃，影響龐大國家資源配置，更代表台灣政府對北京威脅的態度，作為可能的三軍統帥，侯友宜必須告訴國人與國際盟友，如果政黨輪替，台灣的兵役制度是否會走回頭路。

最後，有趣的是，如果侯友宜不願重啟核四，不會取消年金改革，又打算維持役期，那麼，還有需要政黨輪替嗎？

（作者從事公共服務業）

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