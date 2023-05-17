自由廣場》週休三日不切實際 縮短工時卡實在

◎ 蔡田

報載，有民眾在公共政策網路參與平台發起「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」連署，目前已經獲得五七三六人附議，達到連署門檻，行政院必須在六月廿六日前做出回應。

對此，筆者認為台灣週休三日的條件尚未成熟，與其勉強推動弄得勞資雙輸，不如循序漸進，在等待水到渠成前，先從逐步縮減工時做起。

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儘管有民眾高喊週休三日是世界潮流，然而事實並非如此，翻開全世界推動週休三日的史實，冰島和英國是先驅，那也不過是近年來的事，而且都還屬於企業試驗階段，並非全面實施，除此之外，較受關注的西班牙、德國、比利時、瑞典、愛爾蘭、美國和加拿大等國，也都是剛有企業開始試行「週休三日」的實驗，就連亞洲經濟大國日本，也才有松下電器試行週休三日制度，歐美日等經濟大國尚且不敢貿然實施週休三日，實在看不出台灣有實施的條件？倘若好高騖遠勉強推動，恐落得「吃緊弄破碗」。

近幾年台灣的生育率全世界最低，我們正遭逢空前少子化，以及勞動力不足的嚴重衝擊，台灣到底憑什麼可以「週休三日」？我們不能被「亞洲第一」沖昏頭，應該踏踏實實面對經濟發展的現實條件，才是務實做法。

台灣雖不具實施週休三日的條件，但台灣年均總工時長達二千小時，排行世界第四高，因此有人給台灣取個「過勞島」的封號，確實應予正視，且是設法逐年縮短工時的時候了！

筆者建議，勞動部可以從修訂勞動基準法著手，降低現行每週工作五天、每天八小時的四十工時制，或是增加全國放假的天數，也有民眾認為可以從推動連假不補班開始，總之適度降低工時，不但可以洗刷台灣「過勞島」的惡名，也能真正舒緩受聘者的工作壓力，更可以做為週休三日的試金石，如果連縮短工時都做不到，怎麼可能週休三日達標呢？

筆者認為，有朝一日想試辦週休三日制，可以比照過去推動週休二日經驗，採隔週大週休的方式辦理，俗諺說：「開花滿天香，結籽才驚人」，與其夸夸而談，卻不具實際效果，不如講實話做實事，務實且踏實的循序漸進推動，才能避免流於打高空。

（作者是國小退休教師）

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