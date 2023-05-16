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自由廣場》有所不可攻 捍衛和平的唯一途徑

2023/05/16 05:30

◎ 林逸民

許多政治人物談和平，都喜歡引用《孫子兵法》〈謀攻〉篇的名言「不戰而屈人之兵」，但是其中部分人，尤其是國民黨為首的許多在野黨人，卻對這句話有完全錯誤的解讀。

孫子的「屈人之兵」，是以威懾能力讓對方不敢發兵，國民黨卻老是認為卑躬屈膝跑去討好中國，甚至不要戰備，就叫做「不戰」，國民黨這種作法，跟孫子的教誨完全背道而馳。

其實，《孫子兵法》在後續的〈九變〉篇之中詳細說明如何「不戰而屈人之兵」：「故用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」

不是依靠對方沒有攻打過來，而是依靠本身有充足的戰備，依靠我方本身固若金湯無法攻陷，對方若打過來，會被我方的防衛力量打得滿地找牙，攻擊失敗，這樣才是維護國家安全的辦法。

而對方一考慮到我方有堅實戰備，攻打過來無機可乘，只會鼻青臉腫、醜態百出，讓他們從一開始就放棄要進攻的想法，這才是「不戰而屈人之兵」，才是確保和平的唯一辦法。

台灣民眾現在最希望的，就是「中國不來」、「中國不攻」，該如何達到這個目標？把孫子的說法換個方向說，就是「有以待之」則敵人不來，「有所不可攻」則敵人不攻。換言之，只要台灣戰備準備完全，防衛堅實無機可乘，中國就不會攻過來。

反之，要是像藍、白黨所幻想的，去跟中國求饒就不會發生戰爭嗎？恰恰相反，南唐李後主對宋百依百順，宋仍是非滅了南唐不可，而宋代文人蘇洵在《六國論》中評論東亞戰國時代六國為何遭秦國滅亡，就是「弊在賂秦」，討好秦國只是「抱薪救火」，只會一路通往滅亡，「薪不盡火不滅」。

其實不需要嫻熟《孫子兵法》或是《六國論》，台灣年輕一代小時候都看過的日本經典動畫作品小叮噹（近譯哆啦A夢），就已經把這個道理闡述得很清楚了，故事中，大雄對技安總是卑躬屈膝、百般討好、跪地求饒，從來都只會被霸凌得更慘，只有當小叮噹拿出法寶修理技安，技安才不敢欺負大雄。

國民黨卻總是宣傳，要小叮噹準備法寶就是戰爭，叫大雄應該要把小叮噹扔掉，去跟技安磕頭就有「和平」。聰明的台灣人一定不會受騙，要是真的把小叮噹丟掉，不會被技安欺負到死嗎？

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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