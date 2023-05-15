社論》不要炒作仇恨值與恐懼感

國民黨徵召何人參選總統即將掀牌，而志在大位的侯友宜、郭台銘兩人，一位胸有成竹，一位拚命造勢，一旦人選出線，激烈爭鬥恐仍有後續效應。另外，非綠陣營、民調中似乎穩握兩成支持度的民眾黨主席柯文哲也在一旁虎視眈眈，意圖攪動一池春水，謀取最大利益，增添選局變數。不過，人選雖然是選戰的主軸，但選戰的訴求、操作方式也是攸關勝負的關鍵。由此角度觀察，二○二四大選恐怕又是陷入炒作仇恨值與恐懼感的對決，可能衝擊台灣的民主與獨立主權。

近年的選舉氛圍詭異。二○一八年選舉綁公投，藍營主打「反年金改革」，企圖挑起軍公教人員對小英政府的不滿，加上韓流捲起的外溢效應，以及公投議題帶有「理想飽滿、現實骨感」等缺乏底氣的訴求，執政黨又辯護不力，造成選舉大翻盤。民進黨苦吞上次選舉狂勝後的潰敗，執政面積由選前的四都九縣市縮小為兩都四縣市，而國民黨則拿下三都十二縣市的大片江山。這場選舉可說是炒作「年金改革」仇恨值，以及韓流帶來威權價值復辟的典型，竟然翻轉了整個政治生態。這場選戰被視為對蔡英文首任期中考投下不信任票，連任之路陰霾籠罩。豈知兩年後的總統大選，發生香港反送中抗爭，中共撕毀「五十年不變」承諾，將自由香港「內地化」。尤有甚者，習近平拋出「一國兩制台灣方案」，否定國民黨所謂的「一中各表」，定調「九二共識」是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。因此，接受「九二共識」，香港將是台灣未來的縮影，引發台灣社會的強烈「抗中保台」意識，牽動蔡英文以史上最高的八一七萬票擊敗高雄市長韓國瑜，而韓之後更被高雄選民罷免成功，韓流氣勢為之重挫。那次綠營大勝的關鍵在於，香港反送中是一面鏡子，照見中共獨裁統治的可怕，使得抗中保台不再是空喊的口號，而是與民眾的安全與切身利益息息相關。換言之，對遭受中共統治的憂心，戰勝了藍營散播的仇恨值，但這一切在全球大疫中又變質了。

請繼續往下閱讀...

台灣防疫成績全球公認第一，但是由「清零」到「與病毒共存」的過渡中，由於小確幸的日子過慣了，採購疫苗的急迫性不如其它疫情嚴重國家，因此當疫情大爆發時，疫苗的採購並不順遂，無法應付國內突然急劇升高的疫情，其中採購BNT更遭中國蠻橫阻撓。藍白政治人物於是見縫插針，開始散播蔡英文政府「擋疫苗」與藉高端炒股的流言，製造民進黨寧可罔顧人命也要「擋疫苗」、「護航高端」，「謀財害命」，「以疫謀獨」的形象。尤有甚者，中共軍演持續不斷且升級到圍島軍演的衝突邊緣地步，台海成為舉世關注的地緣政治最危險之區域。「擋疫苗」的仇恨值，加上「票投民進黨、青年上戰場」的恐懼感，再度發揮翻轉選情的效用，二○二二年大選民進黨又跌落谷底，縣市長選情幾乎山崩地裂。這是仇恨值與中共認知戰、軍事威脅的恐懼感奏效，才讓藍綠白候選人不論條件對比為何，反綠陣營皆獲得壓倒性勝利。而反綠陣營嘗到甜頭，目前大選似乎又陷入仇恨值、恐懼感交織的戰場，有意參選者又是挑起熟悉的「擋疫苗」議題，且不論民進黨政府如何舉證澄清反駁，都已形成「信者恆信 ，不信者恆不信」的平行世界，無法改變既有偏見。而中共日益強化對台灣的全方位壓縮，如動輒大規模軍演、激烈的武統言辭、禁止部分台灣農漁產品進口，強烈暗示終止ECFA等類經濟制裁，意圖形塑部分台灣民眾的恐懼感。因此部分人士打著「委屈的和平也是和平」，唱出反戰的聲音。問題是，台海日趨緊張，中共揚言「武統」才是動亂的根源，並非台灣做了什麼挑釁的動作；易言之，中共是意圖侵略者，而台灣是被侵略、霸凌的一方，這是顯而易見的事實。反戰要具有道德高度，必須反對侵略者發動戰爭，而不是反對被侵略者為了保家衛國的自衛行為。而郭台銘在金門發表「和平宣言」，即是將台海緊張歸咎於本土政權的保台行為，顛倒侵略與反侵略因果關係的荒謬言論。凡此顯示仇恨值與恐懼感顯然將是二○二四大選的對決主軸。

民主選舉透過政見辯論與檢視執行力，達成選賢與能。遺憾的是，近來選舉愈來愈淪為炒作仇恨值與恐懼感的政黨對決場域，不幸的是，擅長煽動的野心家似乎更容易得到特定族群認同，選舉於是成為「人擋殺人、佛擋殺佛」的政治修羅場。台灣民主進化不易，而地緣上又位於抵抗中國霸權擴張的前沿，民主與主權充滿脆弱性。而散播仇恨值與恐懼感，導致選民做出非理性選擇，則是破壞台灣人民團結抗敵意志的惡毒手法，如果特定陣營執意煽動仇恨值與恐懼感，無異以台灣人民的身家幸福當賭注，或許可能得到短暫的選舉利益，卻必將成為葬送台灣的罪人。選民的眼睛是雪亮的，未來每一次大選都攸關子子孫孫的未來，相信多數民眾應該會做出最正確的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法