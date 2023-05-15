晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》不要炒作仇恨值與恐懼感

2023/05/15 05:30

國民黨徵召何人參選總統即將掀牌，而志在大位的侯友宜、郭台銘兩人，一位胸有成竹，一位拚命造勢，一旦人選出線，激烈爭鬥恐仍有後續效應。另外，非綠陣營、民調中似乎穩握兩成支持度的民眾黨主席柯文哲也在一旁虎視眈眈，意圖攪動一池春水，謀取最大利益，增添選局變數。不過，人選雖然是選戰的主軸，但選戰的訴求、操作方式也是攸關勝負的關鍵。由此角度觀察，二○二四大選恐怕又是陷入炒作仇恨值與恐懼感的對決，可能衝擊台灣的民主與獨立主權。

近年的選舉氛圍詭異。二○一八年選舉綁公投，藍營主打「反年金改革」，企圖挑起軍公教人員對小英政府的不滿，加上韓流捲起的外溢效應，以及公投議題帶有「理想飽滿、現實骨感」等缺乏底氣的訴求，執政黨又辯護不力，造成選舉大翻盤。民進黨苦吞上次選舉狂勝後的潰敗，執政面積由選前的四都九縣市縮小為兩都四縣市，而國民黨則拿下三都十二縣市的大片江山。這場選舉可說是炒作「年金改革」仇恨值，以及韓流帶來威權價值復辟的典型，竟然翻轉了整個政治生態。這場選戰被視為對蔡英文首任期中考投下不信任票，連任之路陰霾籠罩。豈知兩年後的總統大選，發生香港反送中抗爭，中共撕毀「五十年不變」承諾，將自由香港「內地化」。尤有甚者，習近平拋出「一國兩制台灣方案」，否定國民黨所謂的「一中各表」，定調「九二共識」是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。因此，接受「九二共識」，香港將是台灣未來的縮影，引發台灣社會的強烈「抗中保台」意識，牽動蔡英文以史上最高的八一七萬票擊敗高雄市長韓國瑜，而韓之後更被高雄選民罷免成功，韓流氣勢為之重挫。那次綠營大勝的關鍵在於，香港反送中是一面鏡子，照見中共獨裁統治的可怕，使得抗中保台不再是空喊的口號，而是與民眾的安全與切身利益息息相關。換言之，對遭受中共統治的憂心，戰勝了藍營散播的仇恨值，但這一切在全球大疫中又變質了。

台灣防疫成績全球公認第一，但是由「清零」到「與病毒共存」的過渡中，由於小確幸的日子過慣了，採購疫苗的急迫性不如其它疫情嚴重國家，因此當疫情大爆發時，疫苗的採購並不順遂，無法應付國內突然急劇升高的疫情，其中採購BNT更遭中國蠻橫阻撓。藍白政治人物於是見縫插針，開始散播蔡英文政府「擋疫苗」與藉高端炒股的流言，製造民進黨寧可罔顧人命也要「擋疫苗」、「護航高端」，「謀財害命」，「以疫謀獨」的形象。尤有甚者，中共軍演持續不斷且升級到圍島軍演的衝突邊緣地步，台海成為舉世關注的地緣政治最危險之區域。「擋疫苗」的仇恨值，加上「票投民進黨、青年上戰場」的恐懼感，再度發揮翻轉選情的效用，二○二二年大選民進黨又跌落谷底，縣市長選情幾乎山崩地裂。這是仇恨值與中共認知戰、軍事威脅的恐懼感奏效，才讓藍綠白候選人不論條件對比為何，反綠陣營皆獲得壓倒性勝利。而反綠陣營嘗到甜頭，目前大選似乎又陷入仇恨值、恐懼感交織的戰場，有意參選者又是挑起熟悉的「擋疫苗」議題，且不論民進黨政府如何舉證澄清反駁，都已形成「信者恆信 ，不信者恆不信」的平行世界，無法改變既有偏見。而中共日益強化對台灣的全方位壓縮，如動輒大規模軍演、激烈的武統言辭、禁止部分台灣農漁產品進口，強烈暗示終止ECFA等類經濟制裁，意圖形塑部分台灣民眾的恐懼感。因此部分人士打著「委屈的和平也是和平」，唱出反戰的聲音。問題是，台海日趨緊張，中共揚言「武統」才是動亂的根源，並非台灣做了什麼挑釁的動作；易言之，中共是意圖侵略者，而台灣是被侵略、霸凌的一方，這是顯而易見的事實。反戰要具有道德高度，必須反對侵略者發動戰爭，而不是反對被侵略者為了保家衛國的自衛行為。而郭台銘在金門發表「和平宣言」，即是將台海緊張歸咎於本土政權的保台行為，顛倒侵略與反侵略因果關係的荒謬言論。凡此顯示仇恨值與恐懼感顯然將是二○二四大選的對決主軸。

民主選舉透過政見辯論與檢視執行力，達成選賢與能。遺憾的是，近來選舉愈來愈淪為炒作仇恨值與恐懼感的政黨對決場域，不幸的是，擅長煽動的野心家似乎更容易得到特定族群認同，選舉於是成為「人擋殺人、佛擋殺佛」的政治修羅場。台灣民主進化不易，而地緣上又位於抵抗中國霸權擴張的前沿，民主與主權充滿脆弱性。而散播仇恨值與恐懼感，導致選民做出非理性選擇，則是破壞台灣人民團結抗敵意志的惡毒手法，如果特定陣營執意煽動仇恨值與恐懼感，無異以台灣人民的身家幸福當賭注，或許可能得到短暫的選舉利益，卻必將成為葬送台灣的罪人。選民的眼睛是雪亮的，未來每一次大選都攸關子子孫孫的未來，相信多數民眾應該會做出最正確的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書