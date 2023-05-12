自由廣場》從核潛艦進駐朝鮮半島看美國布局

◎ 張延廷

為威懾北韓高頻度飛彈試射，美國將派出噸位最大的「俄亥俄級」核動力彈道飛彈潛艦進駐南韓，同時美、韓又共同發表「華盛頓宣言」，亦關注到台海安全的議題，不難看出美國正積極拉攏南韓，加強首爾整體軍事力量，藉此嚇阻中共。

二戰後，美國對東北亞事務的關注就有增無減。一九五○年韓戰爆發，駐日美軍即以聯合國主力部隊的姿態進入朝鮮半島，旋即開啟長達七十二年的駐軍至今，對南韓的建軍發展及北韓的核武對抗都有深刻影響。近年從歐巴馬時代，美國在「重返亞太」的戰略方向，對南、北韓的軍事對峙已有新的策略和佈局，並積極向半島增加部署，以抗衡中共在此區的影響力。

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目前常態舉行的美韓聯合軍演，已由後冷戰時期的純粹軍事合作關係，演變成符合美國在東北亞地區利益的細膩操作，對兩韓政治的影響超越軍事本質，深入探究不難看出美國的策略不外乎：一、若朝鮮半島緊張態勢上升，美國可從日後的「六方會談」中取得更多的籌碼；二、對東北亞其他潛在對手（中共或俄羅斯）放出新的明確訊號；三、採取較高的軍事優勢，希望能和北韓進行有限度的利益交換，以便對中共形成更大的壓力；四、透過各種軍事聯演的機制，向日、韓兩個重要軍事同盟定期出售軍事裝備；五、將東北亞的核武限縮在「反飛彈防禦」的架構中，維持美國在東亞的戰略前沿優勢，可順勢箝制中共向外軍事擴展；六、準備將第二個航艦戰鬥群部署在韓國軍港，以便防堵中共海軍艦隊定期向太平洋突破島鏈的遠海長航。

一九九○冷戰結束後，美國的戰略佈局是隨著「重返亞太」的政策，將這種軍事前沿對抗的戰略運用到亞洲，已對中共形成圍堵態勢。而且也靈活運用東亞各國之間冗長的歷史糾葛情節，使這些國家更積極向美國站隊，並將原本部署在歐、亞兩洲的駐軍，在全世界各地以「聯合軍演」為名義深化彼此的互動，亦為美國累積更大的國家利益和籌碼，並強化其對其軍事盟友的政治影響力。

我中華民國在「朝鮮核武問題」上目前雖然沒有直接參與的機會，但要在各種國際場合仍須表達支持半島「非核化」的立場，藉以突顯爭取和平的立場及原則，同時也應對美國的核武佈局保持警覺及掌握後續影響，爭取成為世界多極化強權在區域較勁下的重要角色之一。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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