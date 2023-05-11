自由廣場》教師團體應多以學生為念

◎ 黃瑞培

繼台中市一名高中生疑似遭師長聯合霸凌導致輕生，最近又爆發某國小教師強餵學生食物，未經家長同意就強帶學生去剪髮的不當管教案件，以及新北市某國小女導師只因為一年級的女童在走廊玩耍，竟當眾要求她脫下褲子後打屁股，造成女童身心受創。上述涉案教師，有人因不當虐兒已經社會局兩度裁罰，但學校召開專審會議仍認定非屬霸凌；有人去年即發生管教不當情事，今年再犯，經校方調查屬實，才調離現職並送懲處。若非家長鍥而不捨，迫使校方進行調查、處分，這些涉案教師恐怕依然故我。

其實，《教師法》第廿二條明定，教師涉有「體罰或霸凌學生，造成其身心嚴重侵害」等情形者，校方認為有先行停聘進行調查之必要者，「應經教師評審委員會審議通過，免報主管機關核准，暫時予以停聘三個月以下」；若調查屬實，「於報主管機關後，至主管機關核准及學校解聘前，得經教師評審委員會審議通過後，予以停聘」，並非無計可施。

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然而，縱有《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，但因比例不設限，幾乎每人每年晉級加薪，考核形同虛設，造成教師良莠不齊，教職漸漸變成「良心事業」；然一旦出事，教評會常是一貫鄉愿作風，師師相護。在此氛圍下，奢談校方主動積極檢討汰除不適任教師？莫怪學生家長另循校外管道申訴，各種管教不當事件也就經常成為社會新聞。

教師團體近來頻頻為爭取勞動節放假、代理（課）教師比照專任教師無條件全薪享有寒暑假等權益發聲，吾人期待教師團體更應展現高度，以學生為念，針對層出不窮的不當管教事件提出具體主張。惟有反躬自律、壯士斷腕，才有機會讓親師關係乃至代理（課）教師的職涯翻轉！

（作者為學生家長，臺南市民）

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