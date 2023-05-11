晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》侯郭配？

2023/05/11 05:30

◎ 魯伯非

有一些媒體人替郭台銘抱不平，認為國民黨已經內定侯友宜，還一直在玩弄首富，最後首富復仇的力道不容小覷。這個奇怪的邏輯，就好像小三被花言巧語騙說以後有機會當正宮，自願上床。後來發現不可能，妳還要告別人強暴嗎？當初郭台銘自己退出國民黨，現在貪圖國民黨的組織才有勝選的可能，就算被國民黨玩來玩去，也不要怪別人！

更值得觀察的是，現在郭台銘完全沒脾氣，對國民黨口不出惡言，無怨無悔的造勢下去，所有媒體會不會低估了「侯郭配」這個黑天鵝事件發生的可能性！

分析候郭配可能發生的原因如下：

一、郭台銘已經七十幾歲，也做過台灣首富，就是想搞個台灣總統來達成人生最後的高峰。但形勢比人強，做不成總統，能做副總統對郭來說也算人生另一大成就！

二、現在郭台銘持續的造勢，最後如果郭真的願意做副總統，對侯郭配也是有幫助！可以塑造國民黨選前大團結的形象！

三、如果侯郭配，柯文哲的票一定會跑掉大部分，會真正發生棄保效應。

四、侯友宜做過警政署長，為了形象，與國民黨黑道的地方派系保持距離。現在由郭台銘建立關係，最後國民黨地方派系照樣支持侯郭配！

五、侯友宜國際事務不足的部分，就由副總統郭台銘補強！

六、國民黨的小雞立法委員如果由侯郭配帶領造勢，效果非同小可。

七、郭台銘商人個性最會算計，不打沒把握的仗！上屆總統選舉放柯Ｐ和柯媽的鴿子，就是知道和民眾黨一定選不上，還會幫民進黨勝選。所以他寧願侯郭配也不會去郭柯配！

民進黨要小心觀察侯郭配的可能性，並提早研擬因應對策為宜。

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書