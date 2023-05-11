◎ 魯伯非

有一些媒體人替郭台銘抱不平，認為國民黨已經內定侯友宜，還一直在玩弄首富，最後首富復仇的力道不容小覷。這個奇怪的邏輯，就好像小三被花言巧語騙說以後有機會當正宮，自願上床。後來發現不可能，妳還要告別人強暴嗎？當初郭台銘自己退出國民黨，現在貪圖國民黨的組織才有勝選的可能，就算被國民黨玩來玩去，也不要怪別人！

更值得觀察的是，現在郭台銘完全沒脾氣，對國民黨口不出惡言，無怨無悔的造勢下去，所有媒體會不會低估了「侯郭配」這個黑天鵝事件發生的可能性！

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分析候郭配可能發生的原因如下：

一、郭台銘已經七十幾歲，也做過台灣首富，就是想搞個台灣總統來達成人生最後的高峰。但形勢比人強，做不成總統，能做副總統對郭來說也算人生另一大成就！

二、現在郭台銘持續的造勢，最後如果郭真的願意做副總統，對侯郭配也是有幫助！可以塑造國民黨選前大團結的形象！

三、如果侯郭配，柯文哲的票一定會跑掉大部分，會真正發生棄保效應。

四、侯友宜做過警政署長，為了形象，與國民黨黑道的地方派系保持距離。現在由郭台銘建立關係，最後國民黨地方派系照樣支持侯郭配！

五、侯友宜國際事務不足的部分，就由副總統郭台銘補強！

六、國民黨的小雞立法委員如果由侯郭配帶領造勢，效果非同小可。

七、郭台銘商人個性最會算計，不打沒把握的仗！上屆總統選舉放柯Ｐ和柯媽的鴿子，就是知道和民眾黨一定選不上，還會幫民進黨勝選。所以他寧願侯郭配也不會去郭柯配！

民進黨要小心觀察侯郭配的可能性，並提早研擬因應對策為宜。

（作者為作家，著有《你一直被呼攏的事》）

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