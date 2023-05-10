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自由廣場》（鏗鏘集）文學台灣魂

2023/05/10 05:30

◎ 李敏勇

陳千武（一九二二—二○一二）、黃靈芝（一九二八—二○一六）兩位都是跨越台灣的日本時代和台灣的中國時代，進入並未真正確定台灣時代的台灣作家，都具有詩人和小說家身分。他們在台灣曾以「中國文學」的時代，並不被生活在這個國度的人們充分認識，學校的語文課本也未選錄他們的作品。倒是政黨輪替後的二○○三年，陳千武獲頒第七屆國家文藝獎；黃靈芝則於二○○四年，獲頒日本正岡子規國際俳句賞，後來並獲日本天皇贈勳。

兩人的小說分別被鴻鴻和林孟寰改編音樂劇，在台北的北藝中心、台中歌劇院和衛武營藝術中心演出。陳千武小說《獵女犯》改編《熱帶天使》和黃靈芝的《天中殺》，在兩位台灣文學家辭世多年之後，彷彿靈魂顯影，再與他們所屬國度的人們對話。文學之魂長存，台灣精神不死，政治困厄並無法抹滅他們的靈魂，年輕世代的藝術家詮釋他們的作品。

陳千武的《獵女犯》是他參加二戰時太平洋戰爭經驗，以「台灣特別志願兵的回憶」留下的作品。系列作品十五篇，事隔多年，以附錄方式增補五篇出了新版《獵女犯》（大塊文化）；《黃靈芝小說選》上、下二冊廿八篇，二○一九年出版（台南文化局+遠景）；這也是文學出版在黯淡中為作家亮出的燈光。

陳千武從日本語跨越到中文，他們那一代台灣作家常被戰後來台、缺乏同情理解心的中國作家嘲笑中文笨拙；黃靈芝則堅持忠實於他熟悉的日本語，用日語寫作，守住創作者的孤獨。我在《雙重構造的精神史》（九歌）以「跨越語言」論列陳千武等八位台灣詩人，對照十二位「跨越海峽」的戰後移台詩人，更常論介黃靈芝。戰後台灣的文學來自兩種不同的球根，但被局限在中國的框架。

黃靈芝的異質性被照亮，源於一九九○年代初，日本學者岡崎郁子贈我她論列台灣作家的著書《異端的系譜》（前衞），我以未被收錄的黃靈芝才是真正的異端，開啟了岡崎郁子專注於黃靈芝研究之路。鴻鴻說音樂劇《天中殺》的演出，源於我一篇紀念黃靈芝文章的種子，台灣真的需要更多文學、藝術的種子。

文學是一個民族或國際家的靈魂。戰後在台灣的文學，從「中國文學」到「在台灣的中國文學」到葉石濤的《台灣文學史綱》，「台灣文學」的正名歷經政治改革長時期，文學的台灣魂並未充分形成，中國性仍在。政治改革的顛沛，國家認同的迷亂，原因在此。台灣人要有台灣的文學魂，台灣的國家精神才能真正形成。

（作者是詩人）

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