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社論》積極爭取正常而有尊嚴參與APEC

2023/05/09 05:30

從一九九一年參加亞太經濟合作會議（APEC）以來，台灣總統都無以親自出席每年的領袖非正式會議。今年APEC領袖峰會回到一九九三年首次舉行的美國，各方關注這個二十一成員國的國際經濟組織，能否揚棄三十年來不平等對待台灣的「慣例」，讓我國正常而有尊嚴地參與。

美國眾議院古登（Lance Gooden）等二十一位議員，三週前致函國務卿布林肯，呼籲拜登總統邀請台灣蔡英文總統，出席十一月在舊金山舉行的APEC領袖峰會。就此，美國國務院APEC資深官員莫瑞（Matt Murray）四日向國務院「外籍記者俱樂部」（FPC）表示，美國還未做出最終決定。另外，前外交官、現任美國智庫CSIS「未來亞洲計畫」主任的譚慎格（John J. Tkacik）週日在本報「星期專論」指出：對美國人來說，邀請一位「有意義的」台灣領袖參加APEC舊金山峰會，不僅是禮貌，也是法律！

回顧APEC領袖峰會三十年來，我國從首次西雅圖年會李登輝總統未能出席，指派經建會主委蕭萬長代表，其後歷任總統，都只能委由代表出席，人選包括諾貝爾獎得主、企業家、政府首長及政治人物。對我國來說，總統不能與各國領袖當面互動，有礙高層對話，是極不公平的公然歧視。就APEC而言，一九八九年成立的宗旨，強調開放對話及平等尊重各成員意見，提供論壇平台，透過非約束性的承諾與自願原則，促進貿易、投資及經濟成長；這一非政治而平等的精神，因歧視我國而自打嘴巴，自損立場。

我國長期見拒於APEC領袖峰會，阻力來自共產中國，加上主辦國不願得罪它，以致姑息養奸，成為霸凌台灣、自毀成立宗旨的幫凶。中國與我國都在一九九一年加入，並非創始成員，卻於阻撓我國參與領袖峰會一事，長年一手遮天，不但封殺台灣總統出席，只要看不順眼的人選，即使只是總統代表，也一概阻擋：時任立法院長王金平、卸任副總統李元簇、被指參與制訂「兩國論」和「一邊一國」的行政院副院長蔡英文，都因中國反對、主辦國忌憚而未能與會。

正因如此，有關我國元首出席峰會一事，一直存有爭議。如今，時代在變，且世變日亟，有如烏俄戰爭打破歐洲國家永久和平及「歷史終結」美夢，習近平野心崛起促成美國朝野及民間對共產中國強烈惡感，今年做為APEC東道的美國，公平對待台灣，不再讓中國於APEC為所欲為的呼聲，因而此起彼落。

古登不僅與眾議員們聯名致函布林肯，上月二十一日還在《華爾街日報》撰文闡述主張。在「蔡英文總統應在APEC」的信函及文章中，議員們開門見山，指拜登政府有「一世代以來的機會」，邀請蔡英文與會，向全球發出清楚訊息：美國不讓習近平霸凌亞洲閃亮的民主燈塔。他們強調，台灣與美國享有共同價值觀，是美國經濟與安全不可或缺的夥伴，近年通過的《台灣旅行法》等法律，鼓勵包括總統等高層官員互訪，蔡英文參加APEC領袖峰會符合這一政策。相形之下，受中國指令排斥台灣完全參與APEC，發出錯誤訊息，違反美國支持自由台灣並拒絕中國挑釁式「一中」的政策。

長期關心台灣並時有讜論的譚慎格也說得明白，美國近年通過的跨黨派法律，支持台灣「有意義參與」國際組織，成為「不需要國家地位」組織的正式成員，APEC適用。台灣今年與會，不應比其他成員受到較多限制；由誰代表台灣，習近平也不該享有否決權。同時，美國國務院的莫瑞向新聞界表示，美方明確希望台灣以「平等成員」、正式成員的地位，持續參與APEC，洞悉中國在其間的阻撓，正瞭解台灣有無因此減少對APEC參與或遭受限制。新聞媒體因此推斷，美方並未排除邀請蔡英文出席的可能性。

從而，拜登政府現今面臨的考驗，是在中國必然反對的情況，以美國法律為先，用行動表明與外國展開雙邊關係，無需經由中國許可，進而扭轉美國及APEC過去三十年的姑息立場，讓台灣平等而正常參與這一經貿盛會。誠然，中國不免有所反應，但在其經濟已走下坡而今不如昔，內外橫逆紛至之際，就此事無理取鬧，縱使習近平因而拒絕參加領袖峰會，也要明顯付出代價而損及自身利益。

無論如何，曾為美國參議院外交委員會長期成員，當年並參與《台灣關係法》立法的拜登總統，熟知台灣長年在APEC遭到中國打壓，的確有「世代」良機而設法扭轉。同樣重要的，距APEC年會還有六個月，我國也應積極爭取，不「矮人一截」，堂皇由總統出席今年領袖峰會。

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