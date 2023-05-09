自由廣場》從尹錫悅看侯郭柯

◎ 吳哲文

最近，在尹錫悅總統與其政府的主導下，韓國的國防安保與外交等領域，明顯重回到與美日接近、強化合作關係的路線。

尹錫悅總統繼三、四月間陸續出訪日美兩國，修復過去文在寅時代受冷落的日韓關係，並在訪美期間重新確立「團結應對北朝鮮核武、飛彈計畫對區域和平威脅」的共識、獲得美國更堅定的核保護傘保證後，七日日本首相岸田文雄回訪韓國，作為東道主的尹錫悅總統，延續先前「韓國不會接受『日本需要再為百年前的歷史問題下跪道歉』的想法」，以及由「韓國政府設置財團、由企業自由捐款賠償徵用工，以避免日本在韓企業資產遭變賣」等等緩和雙方歷史問題的基調，在與岸田首相會談時，主動表示「願意將歷史問題切離開來，專注於經濟及安保等領域的合作」，以及「願意支持日本也加入美韓之間強化核保護傘的『華盛頓宣言』架構」。

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更有分析認為，尹錫悅總統的這些舉動，不僅僅只是為了更妥善應對北朝鮮的威脅，還有「台海與朝鮮半島局勢具有連動關係」的戰略格局觀考量，一旦中國發動侵台戰爭，為分散駐韓美軍注意力、避免朝鮮半島美軍南下支援台海，北朝鮮也會對韓國生事，甚至也對韓國發動全面戰爭，屆時局勢可能將更難收拾，因此尹錫悅總統才會重新強化美日韓合作關係，以確保台海和平穩定的方式，同時避免朝鮮半島局勢不穩。由此可見，尹錫悅總統的戰略觀與格局，顯然較過去幾位韓國總統為佳；再加上「韓國國內也有相當的反美及反日民意」來看，尹錫悅所做的突破、所承受的壓力以及個人的擔當，絕非過去幾任總統能夠相比的。

但就在連韓國高層都已有「台海局勢絕非他人事」的覺悟，回頭看我們明年總統大選幾位在野潛在候選人，特別是涉及國防安保及區域局勢的發言，則不免令人嘆息再三。從郭董「揮國旗唱國歌可以避免共軍侵台」、「不需要向美國買太多武器」等一連串迎合深藍、中國的發言，侯市長在市議會接受質詢時，連「中國是台灣威脅」都講得扭扭捏捏，再到柯文哲的美中台等邊三角形以及「經濟可以靠美國，國防可以靠中國」之類的發言，在在顯示這些人對台灣當前國防安保處境的認識，不是畏畏縮縮、自卸防備，就是自以為能夠縱橫捭闔，結果畫虎不成反類犬，這些人真能承擔未來台灣所面臨的險峻挑戰嗎？筆者對此深表懷疑。

（作者從事服務業、新北市民）

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